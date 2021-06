Radio: el periodista Pablo Giralt se suma a La Red

Desde este domingo 6 de junio, el magazine deportivo “Un Buen Domingo” -edición de las 13-, estará a cargo del periodista, locutor, y relator Pablo Giralt, la nueva incorporación de la AM 910, donde, además, será el relator de las transmisiones de diferentes eventos de fútbol internacional y local. Giralt conducirá “Un Buen Domingo” junto a Fernando García y Enrique Pelemberg.

A horas de su debut en la AM del Grupo América, Giralt compartió su alegría y emoción con LA NACION. “Estar en La Red es el corolario de este momento brillante que estoy pasando. La Red es la radio del fútbol en la Argentina. Tener un espacio, un lugar de opinión y ser recibido con el cariño con el que me recibieron y reciben en la radio me llena de emoción. Así que estoy muy feliz y tratando de enfocarme y disfrutar este momento, después de un largo recorrido muy difícil con mucho esfuerzo y dedicación, me explota el corazón de alegría”, reconoce Giralt, de 47 años.

Para sumarse a este nuevo proyecto, el también locutor no dejó ninguna de sus otras actividades o trabajos, y a la vez regresa a una radio, ya que hace unos 10 días, por una decisión empresarial, llegó a su fin la única FM deportiva que tenía nuestro país: Club Octubre 94.7 (Hoy MR Mucha Radio). Ahí Giralt conducía “Por una moneda”, de lunes a viernes de 12 a 14, junto a Pablo Ladaga, Fabian Godoy, Hernán Feler y Anto Valderrey.

El periodista continúa también con DirecTv Sports, donde tiene su programa “Fútbol Total”, las transmisiones más importantes en TNT Sports y recientemente, de cara a la Copa América y las eliminatorias del mundial de fútbol Qatar 2022, el próximo debut de “El Show de la Copa América” en la Televisión Pública, junto a Ángela Lerena, Matías Martin y el equipo deportivo del canal público, integrado por Sofía Martínez, Miguel Osovi, Juan Ballesteros y Germán Berghmans, entre otros.

“Estoy pasando por el momento más gratificante, con mucho reconocimiento... ser la cara de DirecTv Sports desde su creación, un gran momento en TNT Sports, con las transmisiones junto a Juan Pablo [Varsky] y el enorme sueño de mi vida de trasmitir a la selección argentina por la Televisión Pública. Es un sueño poder trasmitir para los argentino y argentinas, con lo que yo amo a Messi”, dijo Giralt, que realizó coberturas en los mundiales de fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y el Mundial Sub 20 Canadá 2007. También en los JJ.OO. de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project