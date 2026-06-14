De qué murió Gaspi, el reconocido youtuber argentino

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como “Gaspi”, murió a sus 23 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil. Según informaron medios de Brasil, hubo una colisión entre dos aeronaves y dejó un total de seis fallecidos.

En el helicóptero donde estaba Gaspi también se encontraban los siguientes pasajeros: el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota) y el piloto Alexandre Souza. En la otra aeronave solo estaba Charles Marsillac, según revelaron.

Los autos incendiados tras las caída de uno de los helicópteros

El domingo 14 de junio por la mañana, dos helicópteros colisionaron y rápidamente se informó el fallecimiento de los seis tripulantes, aunque la confirmación de los protagonistas llegó tiempo después. Con motivo de la explosión al impactar con el suelo, los decesos se produjeron de inmediato.

Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

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