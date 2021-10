Chiche Gelblung se suma a Radio del Plata, del empresario de la carne Ricardo Bruzzese

Desde el lunes próximo, Samuel Chiche Gelblung, tendrá su primera vez en la AM 1030, dándole inicio a una programación renovada, tras la compra del empresario de la carne Ricardo Bruzzese. El periodista llega a una emisora en plena remodelación de la grilla. Bruzzese, que se hizo conocido con los camiones de “carne para todos” durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empezó a decidir sobre la programación de una señal que pelea para mejorar sus mediciones de audiencia. Como fuera, Gelblung firmó su contrato con Radio del Plata AM 1030, dónde comenzará un nuevo programa de 16 a 18. El veterano periodista tendrá así su primera experiencia en Del Plata. “Es la única radio grande en la que me faltaba trabajar, y ahora me voy a dar el gusto”, afirmó Gelblung. La llegada del creador de formatos televisivos, radiales y portales informativos se da tras la convocatoria que le hizo el nuevo director de la emisora, Lucio Di Matteo. “No queremos esperar a 2022, por eso relanzamos la programación de Del Plata en octubre. Estamos felices que la primera figura que forme parte de esa renovación sea Chiche, sin dudas el mejor y más popular periodista de su generación”, dijo Di Matteo. En un horario que él reconoce como propio e histórico, Gelblung tendrá por delante la tarea de peinar la información, generar entretenimiento y por supuesto entrevistas.

STREAMING

Se hará una serie sobre la vida de René Favaloro

La productora argentina Pampa Films, está desarrollando una serie sobre la vida del cirujano argentino que innovó con la técnica del by pass coronario: René Favaloro. Recordemos, que esa técnica es considerada uno de los inventos que cambió la historia de la medicina y qué, paradójicamente, se suicidó en 2000 pegándose un tiro en el corazón. La adaptación audiovisual está basada en el libro del periodista Pablo Calvo, La muerte de Favaloro. Desde la productora, manifestaron entusiasmados: “Contar su historia es contar también la de la Argentina, que es un personaje en sí mismo, con su idiosincrasia y su vertiginosa realidad. Estamos felices de presentar este proyecto qué, a su vez, implica un verdadero desafío porque retrataremos la vida de uno de los mayores ídolos de nuestro país reconocido unánimamente por su obra y cuya grandeza tiene además impacto global”, fueron las palabras del productor Agustín “Cabe” Bossi. Por su parte, Pablo Bossi el otro de los CEO de la productora contó: “Desde joven me siento atraído por la historia de René Favaloro, cuya vida increíblemente tiene los vaivenes fundamentales de una gran historia. Estuvimos varios años buscando el enfoque y una obra que lo retrate, hasta que finalmente encontramos un trabajo de 2003 que nos impactó: la investigación periodística más seria y definitiva es la realizada por Pablo Calvo, a cuyos fines adquirimos los derechos de adaptación audiovisual. Lamentablemente Pablo falleció hace unos meses de covid, pero estaba muy ilusionado con este nuevo proceso. La serie audiovisual será, en parte, también un homenaje a él”.

RADIO

Debuto Urbana Play Club

El último sábado, un nuevo programa semanal de deportes, música, actualidad y lifestyle conducido por Sofi Martínez y Martin Bachiller, debutó en Urbana Play FM 104.3. El mismo, que se emite de 8 a 10 bajo el nombre de Urbana Play Club, tiene toda la información de los principales eventos deportivos de Argentina y el Mundo. Secciones específicas de cada deporte: fútbol internacional, local y femenino; cobertura de la selección argentina, fórmula 1, tenis, rugby, polo, etcétera. También, nutrición, salud, entrenamiento y, como siempre en Urbana Play, la música como protagonista. Además del programa de cada sábado, Urbana Play Club se extiende a todo el fin de semana, en formato micros, para cubrir la información deportiva más relevante del fin de semana. Recordemos que Martínez es periodista deportiva, su mirada femenina permite conocer la actividad y las historias de mujeres deportistas. Actualmente trabaja en la TV Pública, dónde realizó importantes coberturas, como los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y Copa América 2021 entre otras.

RADIO

Rivadavia será reconocida con el Premio DAIA Prensa y Comunicación 2021

El próximo martes 26 de octubre, Radio Rivadavia AM 630 será reconocida con el Premio DAIA Prensa y Comunicación 2021, que otorga la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en un acto que se llevará a cabo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La histórica emisora fue elegida por unanimidad por el Consejo Directivo de la ONG que aboga por la representación de la comunidad judía argentina. “Este premio fue instituido para distinguir a quienes asumen la sagrada misión de impulsar en diversos ámbitos y de las más diversas formas la Prensa y la Comunicación durante el marco de la pandemia por el Covid-19″, reza la carta firmada por el presidente Jorge Knoblovits y el secretario general Alejandro Zuchowicki que le enviaron a Fernando Subirats, director de AM 630.

PODCAST

Podcast agropecuario

Encuentros con el Cholo, es el podcast de Agrolink que invita a conocer a los protagonistas del campo. De la mano de Oscar “Cholo” Gómez Castañón, Agrolink Radio lanzó una nueva serie de podcasts que se podrán escuchar en Spotify o en www.agrolink.com.ar. El mismo es un nuevo espacio de charlas para aprender más sobre la Argentina productiva.