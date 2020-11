"La gente joven se cree inmortal, pero el coronavirus está todavía dando vueltas. Hay provincias en la Argentina que la están pasando muy mal", destacó el doctor Claudio Zin Fuente: Archivo

16 de noviembre de 2020

Con la baja de los contagios de coronavirus en el ámbito de Buenos Aires, los cuidados preventivos parecieron relajarse durante los últimos días, según pudo comprobar el doctor Claudio Zin. En este sentido, el exministro de Salud bonaerense se mostró furioso contra las personas que no usan el barbijo, o que lo usan mal, y apuntó especialmente contra los jóvenes: "Son unos imbéciles", estalló.

"Mucha gente está perdiendo los cuidados. El 30 % de las personas que hay en la calle no usa el barbijo o lo usa mal. La verdad que me parece sorprendente, sobre todo la gente joven. Los viejos reconozco que se cuidan más. La gente joven se cree inmortal, creen que esto ya pasó y que no va a volver, esto (el coronavirus) está todavía dando vueltas. Hay provincias en la Argentina que la están pasando muy mal", consideró Zin en el programa Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann por Rivadavia.

"Recién me encontré con una muchacha que tenía el barbijo puesto en el codo, como si fuera un casco. La verdad que son unos imbéciles, permítanme que se los diga con toda frialdad, porque es no entender, no saber y no creer que esto puede matarlos; esto sigue dando vueltas, nosotros ya lo tuvimos [al Covid-19], yo me hice el nivel de anticuerpos y los tengo muy altos, podría andar por la calle sin barbijo, casi desnudo, y uso como 14 barbijos", sostuvo Zin, y preguntó, indignado: "¿Qué creen que es esto? ¿Creen que es una broma, un invento de los chinos?".

"Creen que con el anuncio de la vacuna ya estamos inmunizados", destacó Feinmann.

"Pediría que hagan una campaña para que la gente vuelva a usar el barbijo, porque no lo están usando, o no lo están usando del modo que corresponde. Está lleno de imbéciles que usan el barbijo debajo del mentón", insistió el exministo de Salud.

"En Europa, los jóvenes que no se cuidan fueron la razón de la segunda ola de coronavirus. Y cuando un policía les dice que se coloquen el barbijo lo mandan al infierno. Hay que ser imbécil. Hay que ser realmente ignorante, en principio, y además desconsiderado con el resto de la sociedad", finalizó Zin.