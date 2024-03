Radio con vos hará cambios en su programación y Mitre modifica el horario de Lanata sin filtro

Escuchar

Radio Con Vos modifica su programación

Luego de varias idas y vueltas, la FM Radio Con Vos hará cambios en su programación desde abril. La misma no tendrá incorporaciones, pero sí nuevos horarios y segmentos. Para comenzar el día, Buenas tardes, China, con Yamila Segovia y Jairo Straccia pasará emitirse de 6 a 8 y no de 6 a 7 como venía siendo desde su debut. Si bien la idea es que el mismo dure dos horas, posiblemente 7.30 se sume a la mesa Ernesto Tenembaum para que luego continúe con su clásico ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, que originalmente tendrá el nuevo horario de 8 a 10 (históricamente se emite de 7 a 10).

Finalmente, Radio con vos hará cambios en su programación 2024 Instagram: @radioconvos899

Luego, entre las 10 y las 11, habrá un nuevo segmento denominado Pase lo que pase que será una charla entre Tenembaum y Reynaldo Sietecase, donde seguramente más de un día a la semana se sumarán invitados. Luego, el segundo de ellos continuará con La inmensa minoría, 11 a 13.

Luego de las 13, la programación de la 89.9 FM del grupo Afakot Productora, que este año está cumpliendo nueve años, no sufrirá más cambios, ya que Alejandro Bercovich seguirá de 13 a 16 con Pasaron cosas; Diego Iglesias de 16 a 18 con Mejor país del mundo; Romina Manguel de 18 a 20 con No dejes para mañana y Nuria Am con Argentinos de bien, de lunes a jueves de 20 a 21 (ya que viernes continúa María O´Donnell con Tarde para nada de 20 a 22).

Para preservar la salud de Lanata, Mitre hace cambios de horario

Si bien la salud del periodista Jorge Lanata no presentó altibajos, las autoridades de Radio Mitre decidieron preservar su bienestar y consensuaron reducir una hora su programa Lanata sin filtro, razón por la cual, desde el lunes 8 de abril, la AM 790 tendrá pequeños cambios de horario en su programación.

Mientras que Eduardo Feinmann y su Alguien Tiene Que Decirlo continuará de 6 a 10, Lanata pasará a ocupar el horario de 10 a 13 (una hora menos, ya que hasta el 5 de abril estará de 10 a 14). Estará acompañado por el mismo staff de este 2024: Jésica Bossi, Gonzalo Sánchez, Rolando Barbano, Marina Calabró, Cecilia Boufflet, Santiago García, Juan Caparros, Flavia Pitella, Gabriel Levinas y Adriana Verón.

Para preservar la salud de Lanata, Mitre hace algunos cambios de horario en su programación Gentileza radio Mitre

Mientras que Encendidos en la tarde, con María Isabel Sánchez, pasará a estar de las 13 y hasta las 16 h. (actualmente de 14 a 17), junto a Rolo Villar, Gerardo Young, Tommy Reynolds, Santiago García, Fabricio Portelli, Daniel López Rosetti y Juan Miceli. Para finalizar, Diego Leuco ocupará el horario de 16 a 19 (actualmente de 17 a 19) con Diego a la tarde, junto a Nacho Bulián, Lara López Calvo, Karina Iavícoli, Nicolás Diana, Marcela Giorgiy Juan Bindi.

Daniel Mollo se hizo cargo de la segunda mañana de Del Plata

En las últimas semanas, radio Del Plata sumó a su programación al periodista Daniel Mollo. Si bien el también integrante de radio Mitre ya era parte de la AM 1030 (está a cargo de las transmisiones de los partidos de Boca Juniors y del ciclo Boca de selección, que se emite a diario de 14 a 15 y con especiales los fines de semana), Mollo se hizo cargo de la denominada segunda mañana de 10 a 12 con Vengan Vengan. Junto a él se encuentran Sergio De Caro, Alejandro di Biasi, Claudia Giardullo, Marina Zucchi, Gabriel Links y Fernando Berot.