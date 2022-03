Con nuevas figuras, la AM 990 sale a competir con Radio 10, La 750, Nacional y Del Plata

Con figuras y programación nuevas, La AM 990 sale a competir con Radio 10, La 750, Nacional y Del Plata. A partir del lunes 7 de marzo, la ex Radio Splendid AM 990, presenta una grilla totalmente diferente a nivel ideológico con Rivadavia AM 630, la otra AM del grupo de medios cuyo titular es el empresario del entretenimiento Marcelo Figoli y cuyo director periodístico es el exvocero de Kirchner Alfredo “El Corcho” Scoccimarro. De esta manera, Figoli puede demostrar que en su grupo de radios hay pluralidad de voces y conceptos periodísticos. Además de ser el flamante director artístico y de programación de la misma, Claudio Villarruel conducirá un ciclo.

La nueva grilla de La 990 cuenta con la voz institucional de Marcela Feudale y periodistas como Rolando Graña, Cecilia Laratro, Antonio Fernández Llorente, Irina Hauser, Claudio Villarruel, Úrsula Vargués, Diego Schurman, Bretaña García, Pablo Caruso, Karina Micheletto, Fernando Alonso, Verónica Albanese, Carlos Polimeni, Ivana Viale, Roberto Leto, Laura Ojeda, Pablo Marcovsky, Ricardo Ragendorfer, Camilo García, Fernando Borroni, Adrián Noriega, Claudio Albarenque, Maxi Legnani, Federico Popgold, Matías Canillán, Leandro Illia, Néstor Espósito, Fernando Cerolini, Fabián Bimber, Jorge Halperín, entre otros.

Con esta programación, y línea editorial, la radio buscará poder captar oyentes del estilo que tienen Radio 10 (Grupo Indalo), La 750 AM (Grupo Octubre), Nacional y Del Plata (propiedad del empresario de la carne Ricardo Bruzzese)

“El oyente va a tener un rol relevante”

“Lo que te pasa, pasa en La 990, la radio que escucha a la gente. Somos iguales que vos, una radio cercana a la gente, los medios están muy alejados de los problemas de la ciudadanía, y nosotros creemos que hay que recuperar el viejo espíritu de la radio abriéndole el micrófono a los y las oyentes”, es lo primero que dijo Villarruel, el flamante director artístico y de programación, cuando recibió a LA NACION en su oficina de la calle Freire donde están ubicados los estudios de las emisoras de Alpha Media.

Las inquietudes y problemas del oyente como eje central. “Este es un trabajo a largo plazo, armamos una programación con profesionales de primer nivel. La idea es informar amigablemente con la impronta de cada conductor. Estoy convencido que se puede hacer una comunicación profunda de una manera atractiva y entretenida para el oyente que, en este proyecto, va a tener un rol relevante. Vamos a estar muy atentos a sus inquietudes y problemas porque en definitiva son las mismas cuestiones que nos pasan a todos los que hacemos la radio. En un mundo cada vez más deshumanizado vamos a intentar recuperar la palabra para interpretarnos e interpelarnos como ciudadanos de sociedades cada vez más incomunicadas”, agregó Villarruel.

El exdirector de contenidos de Telefe y de Radio del Plata sostuvo que “estamos felices de haber diseñado una radio cercana a la gente. En el último tiempo, sentimos que los medios están muy alejados de los problemas de la ciudadanía. Creemos que hay que recuperar el viejo espíritu de la radio abriéndole el micrófono a los y las oyentes, hablándoles sobre sus mismas inquietudes, problemas y alegrías”.

Las mediciones de las radios afines al Gobierno

Según las últimas mediciones dadas por Kantar Ibope Media sobre nueve emisoras encuestadas, ya que Del Plata AM 1030, no abona para ser medida, la audiencia de la radios más afines al Gobierno es: con el 13,4% del share, Radio 10 se ubica en cuarto lugar; con el 8,4%, AM 75O se posiciona en el quinto puesto; con el 1,6% de audiencia, Radio Nacional está séptima, y con el 1% La 990 queda en el noveno lugar.

El ranking completo de las AM:

Radio Mitre 33,5%,

33,5%, Radio Rivadavia 16,7%,

16,7%, Radio La Red 13,5%,

13,5%, Radio 10 13,4%,

13,4%, AM 75O 8,4%,

8,4%, Continental 7,3%,

7,3%, Radio Nacional 1,6%,

1,6%, La 990 1,0%,

1,0%, CNN Radio Argentina 0,6%.

La nueva programación de La 990

Dentro de la programación de la emisora que comenzará emitirse este lunes 7 de marzo, vuelve Detrás de lo que vemos, el clásico ciclo que cumplió una década en la radiofonía (primero en Del Plata y hasta fines de 2021 en La AM 750), en su clásico horario del mediodía de 12 a 14 con la conducción del propio Villarruel junto a los columnistas Emanuel Respighi (cultura y medios), Seba Fernández (humor), Karina Micheletto (sociedad y política) y Julián Fava (filosofía). Además, tendrá columnistas semanales: el Dr. Donato Spaccavento, el Dr. Javier Romero (Salud animal) y Atilio Borón (política internacional).

El día arranca con el panorama informativo de las 5 con la conducción de Marcos Cruz y China Osorio, para luego darle paso a Sin Relato de 6 a 9 con el conductor de C5N Antonio Fernández Llorente junto a Belén Canónico (espectáculos), Alfredo Casado (política), Matías Canillán (deportes), Néstor Espósito (judiciales), Juanjo Salce (humor) y Romina Suasnabar (locución).

A las 9, luego de su paso por las FM Milenium y Mega, el periodista de América y A24, Rolando Graña que conducirá hasta el mediodía RPM (Rolando Por la Mañana) junto a Fernando Cerolini (actualidad), Leandro Illia (deportes) y Romina Suasnabar (locución) y Juanjo Salce (humor).

Luego del ciclo de Villarruel y sin dejar la primera mañana de radio continental, Diego Schurman conducirá de 14 a 16 Que la gente crea junto a los directores de la agencia de noticias NA Noticias Argentinas (también propiedad de Alpha Media) Laura Ojeda y Rodrigo Calegari.

Por las tardes, Pablo Caruso conducirá de 16 a 19 Que vuelvan las ideas, junto a Mariano Hamilton (deportes), Luis Pablo Giniger (actualidad), Néstor Restivo (política internacional) y Verónica Albanese (locución) y de 19 a 21 Fernando Alonso hará Es por acá junto a Úrsula Vargues (actualidad), Camilo García (actualidad y espectáculos), Fabián Bimber (deportes), Néstor Espósito (judiciales) y Verónica Albanese (locución).

En el cierre del día, de 21 a 23, Carlos Polimeni junto a Jorge Halperín (cultura) y Verónica Albanese (locución) harán La noche de Carlos Polimeni.

El fútbol también tendrá un lugar en la grilla diaria donde Fabián Bimber y equipo harán de Fútbol de los grandes de 23 a 0 y El show de Boca (de 0 a 1) con Roberto Leto que hasta 2021 se emitía por Radio Rivadavia.

Luego de lunes a jueves a la 1 Pablo Marcovsky hará Jardín de gente, mientras que lo vienes también a la 1 Sebastián y Leo Ronchetti, conducirán Viernes de negros.

Los fines de semana en La 990

Sábados

En la primera mañana, de 7 a 9, el periodista de C5N Fernando Borroni vuelve con su ciclo Borroni y cuenta nueva. Tras su poco clara salida de Del Plata, el también columnista de Víctor Hugo Morales en La AM 750, estará acompañado por Gabriel Andrés (deportes), Indio Zabala (historia política y cultura) y Bretaña García (locución).

En la segunda mañana, de 9 a 13, Irina Hauser y Pablo Marcovsky estarán al frente de Hagamos algo con esto junto a Werner Pertot (política), Irina Sternik (tecnología), Carolina Sboronsky (libros) y Jazmín Carbonell (cultura).

Cecilia Laratro junto a Oscar Orqueraun conducirán de 13 a 15 Compañía de radio, un homenaje a Juan Alberto Badia. Luego, de 15 hasta la medianoche el ciclo Fútbol de los grandes transmitirá los partidos de fútbol de la fecha.

Los policiales y las historias de crímenes tendrán su espacio los sábados a la medianoche de la mano de Ricardo “Patán” Ragendorfer conducirá El bufoso, archivo Ragendorfer.

Domingos

Luego de dos temporadas en Radio Rivadavia, Ivana Viale conducirá El Gíglico los domingos de 7 a 8. A continuación y durante dos horas, será el turno de Contacto Noriega, a cargo de Adrián Noriega.

De 10 a 13 llegará Hablá por vos, con Claudio Albarenque, Alejandro Gomel (política), Heber Ibáñez (espectáculos) y Mariel Ballester (literatura). De 13 a 15 le seguirá Todo por delante con Maxi Legnani y Lila Bendersky. Más tarde y al igual que los sábados de 15 hasta la medianoche en el aire de La 990 se respirará pasión con el ciclo Fútbol de los grandes. Desde la medianoche, el cierre del domingo estará en manos de Fede Popgold con el programa El Fede Popgold show.