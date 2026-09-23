Daniela De Lucía y el regreso de Catherine Fulop: así se renovó “El Club del Moro”

Tras la salida de Edith Hermida el viernes pasado, el ciclo radial más escuchado de la Argentina, El Club del Moro con la conducción de Santiago del Moro en La 100, 99.9 FM, sumó a la exintegrante de Gran Hermano, coach motivacional y escritora Daniela De Lucía, que participa en el envío los miércoles y viernes. Además, se confirmó que Catherine Fulop volverá a sumarse al ciclo los jueves.

Daniela de Lucía

La partida de Hermida se produjo debido a su inminente incorporación a la nueva temporada de MasterChef Celebrity, cuyo estreno está previsto para el lunes próximo, a las 22.15, en Telefe.

El exitoso programa de la primera mañana continuará con su actual staff, integrado por Maju Lozano, Anita Martínez (lunes, martes y jueves), Marcela Tauro, Fernando Carlos, Gonzalo Sorbo, Costa, Bebe Sanzo y Cristian Riquelme.

El Club del Moro se mantiene firme en la cima absoluta de las mañanas de la radiofonía argentina. De acuerdo con las últimas mediciones de Kantar Ibope Media correspondientes al trimestre de junio a agosto, el ciclo lidera con comodidad y registra un 31,55% de share, aventajando de forma categórica a sus competidores directos.

Una columna que crece en vínculos

“Las cosas del querer”, con María Eugenia Capelo se consolidó como uno de los espacios más destacados de Cristina sin vueltas (lunes a viernes, de 12 a 15, por Radio Rivadavia AM 630), cada miércoles y viernes.

Este espacio periodístico, creado e ideado por Capelo, coloca los vínculos humanos en el centro de la escena: el amor, la familia, las parejas, los hijos, los padres, los hermanos, las separaciones, las pérdidas y los nuevos comienzos. Cada entrega parte de una historia, una noticia o un fenómeno de actualidad para abrir una conversación íntima. La actualidad funciona como disparador, mientras que las emociones y los vínculos se convierten en el verdadero corazón del contenido.

La propuesta trasciende el estudio de radio y cuenta con una sólida comunidad digital. Sus contenidos en redes superan las 2,5 millones de visualizaciones.

FM Mucha Radio 94.7 se relanza con los clásicos del rock nacional y mayor cobertura en el AMBA

FM Mucha Radio 94.7 inició una nueva etapa enfocada en un cambio de estilo musical que prioriza una propuesta completamente centrada en los grandes clásicos del rock nacional.

Bajo la dirección de Gisela Marziotta –al frente de las radios del Grupo Octubre– y con la coordinación de Juano Sirvén, la emisora presenta una renovación artística integral.

Con un alcance técnico ampliado que abarca a todo el AMBA, la señal busca consolidarse en un puesto estratégico dentro de la industria musical argentina. El relanzamiento viene acompañado de una agenda de contenidos que incluye coberturas exclusivas de diferentes shows.