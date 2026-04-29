Los casos policiales llegan a la noche de Splendid, Mitre apuesta al humor y El Observador cumple años

Tras su paso por el streaming en LOVE/ST, el periodista de investigación y judiciales, Ignacio González Prieto, desembarcó en Radio Splendid AM 990 con su ciclo Testigos, una propuesta que busca echar luz sobre los expedientes más complejos de la actualidad criminal.

Bajo la producción de 4D Producciones, el programa se emite todos los lunes de 22 a 23, integrándose así a la grilla de una de las emisoras de Alpha Media.

Según el propio González Prieto, Testigos se posiciona como un espacio de reflexión y análisis. El eje central del programa es conversar en profundidad sobre el tema del momento, ofreciendo un repaso exhaustivo de la agenda policial que marca el pulso del país. Para lograrlo, el ciclo cuenta con la participación de protagonistas del sistema judicial y expertos en la materia -como jueces, fiscales y defensores-, además de abogados, peritos forenses y el testimonio directo de las víctimas.

Con este desembarco en la AM 990, González Prieto apuesta por una nueva forma de comunicar y fortalecer el vínculo con la audiencia, aprovechando el alcance tradicional de la radio en combinación con la innovación de las plataformas digitales y aplicaciones de la emisora.

Radio Mitre apuesta al humor digital

Radio Mitre continúa expandiendo su presencia en plataformas digitales con el lanzamiento de Sigue la Joda, un nuevo ciclo de humor exclusivo para su canal de YouTube. El programa se emite todos los jueves a las 10.30, con Ariel Tarico, Rolo Villar, Nacho Bulian y Roberto Moldavsky. El mismo funciona como el nexo perfecto entre los dos programas más escuchados de la emisora, ya que comienza justo después del “pase” entre Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann (6 a 10), y Nuestra Mañana con Marcelo Bonelli (10 a 13).

Ariel Tarico, Rolo Villar y Nacho Bulian

El Observador 107.9 celebra su tercer aniversario

El Observador 107.9 FM cumple tres años y lo festeja junto a sus oyentes. El próximo viernes, a partir de las 12, la radio que dirige Luis Majul abrirá sus puertas en Concepción Arenal 4865 para una jornada única.

A muy poco de su lanzamiento, la emisora ya se posiciona en el Top 10 de las radios más vistas en YouTube y supera los 355.000 oyentes en todo el país. Para celebrar este crecimiento, la programación completa se emitirá en vivo frente a la audiencia.

El evento contará con la presencia de sus principales figuras, como Luis Majul, Yanina Latorre, Marina Calabró y Franco Mercuriali, junto a un equipo de destacados profesionales entre los que se encuentran Luis Gasulla, Agustina Girón, Connie Ansaldi, Federico Wiemeyer, Gustavo Noriega y Martín Fernández Cruz.

Luis Majul Hernan Zenteno - La Nacion

Desvinculaciones en Rivadavia, Splendid y Rock & Pop

La incertidumbre en el sector de los medios de comunicación sumó un nuevo capítulo de tensión en las últimas horas. El grupo Alpha Media, liderado por Marcelo Fígoli, profundizó su proceso de reestructuración con una nueva tanda de desvinculaciones que afecta a tres de sus emisoras principales: Radio Rivadavia (AM 630), Splendid (AM 990) y Rock & Pop (FM 95.9).

Según fuentes del sector, se estima que en esta última instancia se han producido cerca de 20 nuevos despidos, los cuales se suman a las 15 salidas registradas el pasado mes de marzo. La medida impacta de manera transversal en la operación de las radios y alcanza tanto al personal artístico como al técnico, incluyendo a periodistas, cronistas, locutores, operadores y personal de planta.

Por el lado de Radio Rivadavia, la histórica señal líder en audiencia enfrenta este recorte en un momento clave de la competencia radial. En Splendid, tras los recientes cambios en su grilla de programación, la AM 990 vuelve a ser protagonista de un ajuste en su estructura. Finalmente, la emblemática Rock & Pop no quedó exenta de la medida y también registró retiros.