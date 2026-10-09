Martín Fierro de Radio 2026: quiénes son los nominados
Se dio a conocer la lista de candidatos a este galardón que entrega Aptra; la ceremonia se realizará el 21 de octubre próximo en el Goldencenter de Parque Norte
- 6 minutos de lectura'
Se dieron a conocer hoy los nominados a los Martín Fierro de Radio 2026, que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) en las 32 categorías que se premiarán en relación a las producciones de 2025/2026. La ceremonia se realizará el 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte.
Programa periodístico matutino diario en AM
Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)
Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)
Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)
Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)
Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)
Programa periodístico matutino diario FM
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)
Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports)
De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)
Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)
Programa periodístico vespertino diario AM
De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)
El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)
Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)
Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)
MP 910 (Marcelo Palacios - La Red)
Programa periodístico vespertino diario FM
Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100)
Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez - Vorterix)
Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)
Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)
¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)
Programa de interés general en AM
Basta baby (Baby Etchecopar - Rivadavia)
El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)
Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)
Tres de tres (Gabriel Ruocco - Continental)
Programa de interés general en FM
Coworking (Nacho Otero – Delta)
El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)
La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)
No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100)
Programa nocturno AM y FM
Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)
Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)
Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)
Programa semanal en AM
El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)
Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)
Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)
La hora referí (Daniel Dátola – La Red)
Programa semanal en FM
Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)
Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer — FM El Observador)
Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos)
El buen modo (Virginia Lago — FM La 2x4)
Programa deportivo
Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman - La Red)
No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)
Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)
Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)
Programa musical en AM
La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)
Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca - Mitre)
Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10)
Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)
Programa musical en FM
Aspen Club (FM Aspen)
La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)
La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)
Programa cultural/educativo
Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio)
Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)
Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)
El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)
Programa agropecuario
Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)
La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)
Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)
Labor periodística femenina
María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)
Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata)
Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)
Labor periodística masculina
Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos)
Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos)
Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)
Labor conducción femenina
Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)
María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)
Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)
Yanina Latorre (Yanina 107.9 - El Observador)
Labor conducción masculina
Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)
Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)
Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)
Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)
Labor periodística deportiva
Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)
Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)
Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)
Labor humorística
Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana - Mitre)
Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos)
Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)
Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica - Del Plata)
Servicio informativo
La Red Informativa (La Red)
Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)
Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10)
Radionoticias Del Plata (Del Plata)
Rotativo del aire (Rivadavia)
Labor locución femenina
Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)
Gigi Ribaloff (Mucha Radio)
Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)
Labor locución masculina
Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)
Mario Portugal (Rivadavia)
Sebastián Bresler (Mitre)
Relator deportivo
Daniel Mollo (Boca de Selección – Del Plata)
Gabriel Anello (Mitre)
Leonardo Gentili (La Red)
Mejor labor en producción
Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)
Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)
Mejor labor en operación
Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)
Gabriel Marsili (FM Los40)
Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)
Labor en musicalización
Delta Music Team (FM Delta)
Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10)
José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica)
Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)
Movilero
Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)
Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)
Rosario Bigozzi (La Red)
Columnista de espectáculos
Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop)
Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)
Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos)
Columnista político
Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)
Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)
Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)
Columnista económico
Alfredo Zaiat (El Destape Radio)
Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)
Willy Kohan (Rivadavia)
Columnista policial / judicial
Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)
Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)
Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)
- 1
- 2
Lollapalooza confirmó su grilla para 2027: Tini, The Killers y Charli XCX encabezan el festival
- 3
Mauro Icardi se descargó con una catarata de posteos en X contra Wanda Nara, Ana Rosenfeld y los “haters” tras confirmarse su divorcio
- 4
Anne Hathaway salió a respaldar a Tom Cruise ante el estrepitoso fracaso de Digger, su última película: “Me encantó”