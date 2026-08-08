Julio Lagos fue hasta Radio Rivadavia, pero no salió al aire: “Aún no se canceló formalmente mi contrato”

Cuatro días después de que se conociera su desvinculación de Radio Rivadavia, Julio Lagos volvió este sábado a la sede de la AM 630. Sin embargo, el conductor de La radio sos vos no salió al aire. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, explicó que se presentó en la emisora porque todavía no se había formalizado la finalización de su contrato.

“Hoy sábado 8 no estaré en el aire”, anunció Lagos en el reel que compartió con sus seguidores. Luego aclaró que había concurrido a la radio debido a que la empresa aún no había avanzado con la cancelación formal del acuerdo. “Gracias a los oyentes por tanta lealtad”, concluyó. En la publicación también utilizó el hashtag “65 años de trabajo”, en referencia a su extensa trayectoria en los medios.

Hasta esta semana, el periodista y locutor conducía La radio sos vos los sábados de 17 a 22. El martes, el propio Lagos había confirmado a LA NACION que la emisora había decidido levantar el ciclo como parte de un proceso de reducción de costos impulsado por Alpha Media, el grupo propietario de Rivadavia.

La decisión no lo había tomado por sorpresa. Lagos aseguró entonces que desde hacía tiempo advertía las dificultades económicas que atravesaba la industria y que, por eso, se veía venir el desenlace. Lejos de adoptar una postura confrontativa, destacó la oportunidad que había recibido y calificó a La radio sos vos como el mejor programa de su extensa carrera.

Julio Lagos confirmó a LA NACION que Radio Rivadavia levantó su programa, La radio sos vos Hernán Zenteno - LA NACION

“Me lo venía venir. No estoy ni enojado ni triste, ni con espíritu de revancha. Agradezco muchísimo la oportunidad que se me dio. Tengo 65 años de trabajo y este programa ha sido el mejor de toda mi carrera”, destacó en diálogo con este medio y aseguró que sus planes de continuar en otro lugar ya estaban en marcha.

No obstante, el conductor fue crítico al analizar la situación general del medio. Según su mirada, la radio modificó su histórico modelo de financiamiento —basado en la audiencia y la venta de publicidad— y pasó a depender cada vez más de los ingresos vinculados con la política. Cuando esos recursos disminuyen, explicó, las cuentas dejan de cerrar y comienzan los ajustes, los retiros voluntarios y las desvinculaciones.

La salida de Lagos se conoció apenas un día después de que Rivadavia oficializara la desvinculación de Oscar “El Cholo” Gómez Castañón, cuyo programa, Desde el alma, se emitía de 20 a 22. Ambas decisiones forman parte de una reestructuración más amplia que Alpha Media lleva adelante desde hace varios meses en sus distintas señales.

Así, la grilla de la AM 630 quedó reconfigurada: se adelantó de 20 a 23 La oral deportiva, el histórico clásico conducido por Daniel Avellaneda, que anteriormente se emitía de 22 a 0, y de 23 a 0 se programó Panorama al cierre del Rotativo del aire,un nuevo espacio informativo nocturno a cargo de Carlos Casal.

A sus 81 años y con 65 de trayectoria, Lagos ya anticipó que su intención es continuar haciendo radio desde otros espacios. Su publicación de este sábado, sin embargo, abrió un nuevo capítulo: aunque la emisora le comunicó que su programa no seguiría, el conductor sostuvo que su contrato todavía no fue cancelado formalmente y se presentó en el edificio. Esta vez no hubo micrófono abierto, pero sí un último mensaje para quienes lo acompañaron durante su paso por Rivadavia: el agradecimiento a una audiencia que, incluso fuera del aire, continúa cerca.