Minuto a minuto: Santo Biasatti regresa a Radio Del Plata con Contacto directo

El periodista Santo Biasatti vuelve a la radio para comandar su clásico ciclo Contacto directo en Radio Del Plata AM 1030, en lo que representa un hito de gran relevancia para la grilla informativa de la emisora.

El exconductor de Telenoche regresa con su histórico formato periodístico, caracterizado por el rigor, la sobriedad y el análisis profundo de la actualidad. El ciclo se emitirá desde hoy, miércoles, en la franja de 13 a 15, ocupando el espacio que hasta fines de agosto condujo el recordado Samuel “Chiche” Gelblung con Hola Chiche, a quien sucederá acompañado por un destacado equipo.

Biasatti, que estará acompañado por María Helena Ripetta en policiales, Juan Carlos Artelino en deportes y Verónica Mazza en espectáculos y locución, fue convocado por el propio director de la radio, Alfredo “El Corcho” Scoccimarro. Con esta novedad en la programación, el ciclo de Scoccimarro, Mesa Chica, volverá a su horario original de 11 a 13.

Este regreso marca su vuelta al aire tras más de un año fuera de los micrófonos, luego de su paso durante 2024 por la conducción de la primera mañana de Radio Continental AM 590 con Santo Continental.

Con más de 60 años de trayectoria ininterrumpida en el periodismo y la radiodifusión argentina, Biasatti se ha consolidado como una de las voces más respetadas, sobrias y confiables del país. Su impronta marcó el pulso de las grandes emisoras nacionales y su vuelta a Radio Del Plata —casa que ya supo integrar— revitaliza las tardes del dial con una propuesta periodística de peso y vasta experiencia.

La AM 950 relanza su grilla con enfoque periodístico y musical

La empresa Argentinos Media SA, del empresario de medios y espectáculos Marcelo González, gestora de la frecuencia AM 950 (históricamente conocida como Radio Libertad, Radio Belgrano, La 950 y CNN Radio Argentina), continúa avanzando en su proceso de transformación integral tras la finalización de la programación de CNN Radio Argentina en diciembre de 2025.

Bajo el nuevo nombre de Origen AM 950, y con Santiago Pont Lezica al frente de su dirección artística y de contenidos, además de Federico Clarat y Francisco Salmain como coordinadores adjuntos, la emisora comienza a escribir un nuevo capítulo. En los últimos días, el medio empezó a emitir una renovada propuesta que intercala ciclos periodísticos, bloques musicales y flashes informativos presentados por el staff de locutores de la radio.

Entre otros, se destacan Punto de partida, con Daniel Cufré, Carolina Rossitto, Patricia Fiorentino y Nicolás Gallardo, de 7 a 9; Entre nosotros, conducido por el periodista de LN+ Hernán Harris, acompañado por Carolina Rossitto —un espacio donde, además de la actualidad política y social, se abordan temas de espectáculos, deportes con Arturo O’Reilly y economía con Adrián Moreno, y el móvil a cargo de Nicolás Gallardo—, que va de 9 a 12; y, de 12 a 13, Punto medio, un panorama de noticias a cargo de Daniel Cufré, Carolina Rossitto y Patricia Fiorentino.

Durante el fin de semana, los sábados de 9 a 12 se emite Argentina campo e industria, con Joaquín Pinasco, Luciano Fondado, Javier Carrizo y Nina Lobo; y de 19 a 21, Mundo UBA, el programa oficial de la Universidad de Buenos Aires, conducido por Ricardo Braginski y Teresa Focaraccio Marcon.

Además, tanto los sábados como los domingos, de 21 a 0, se transmite Historias del Colón, el ciclo cultural a cargo de Martín Leopoldo Díaz.

Según pudo saber LA NACION, en las próximas semanas se irán sumando más ciclos a la programación.

Sábado tempranísimo celebró 39 años al aire en Radio Mitre

El histórico ciclo Sábado tempranísimo, emitido por Radio Mitre AM 790 y conducido por Marcelo Bonelli, está celebrando sus 39 años ininterrumpidos de trayectoria en el aire.

Marcelo Bonelli

Consolidado como un referente ineludible de las mañanas del fin de semana, el programa se emite actualmente de 7 a 10, ofreciendo un riguroso análisis de la actualidad política, económica y social del país.

El ciclo tuvo su génesis en 1987, año en el que comenzó a transitar su camino en la emisora. En sus inicios fundacionales, la conducción estuvo a cargo de Osvaldo “Bebo” Granados, mientras que un joven Marcelo Bonelli se incorporó desde el primer día para ocuparse de la producción y la coconducción. Con el correr de los años, Bonelli asumió la posta de la conducción, imprimiéndole su sello característico hasta transformarlo en el clásico absoluto que es hoy, afianzando su liderazgo en el dial y preparándose para celebrar, en el horizonte próximo, sus 40 años ininterrumpidos junto a la audiencia.

El programa mantiene intacta su vigencia gracias a una combinación de entrevistas de peso y un análisis profundo de la realidad. Para ello, cuenta con un sólido equipo integrado por Daniel Mollo, Mariana Martí, Marcela Giorgi, Sergio Rubín, Eduardo Awad y Gerardo Gallo Candolo.