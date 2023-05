Radio AM: Feinmann consolida su liderazgo y Rivadavia crece con la figura de Longobardi

escuchar

A la hora de analizar los alcances de la radio en la Argentina (y en el mundo) se despliega un contexto dinámico de cambios: es una industria en plena transformación y desarrollo. A medida que se integran nuevas plataformas a los medios tradicionales, el audio se reconfigura en diversos formatos (a la radio tradicional se le suman las radios online, la música en streaming y los podcast) y logra mantenerse en el podio de los más elegidos por los adultos del país. En este sentido, y en pleno auge de las plataformas digitales, los nuevos tiempos del periodismo demandan ampliar audiencias y la radio -desde un espacio propio- encuentra un presente prometedor. En el caso de la AM, las programaciones son competitivas: el encendido del dial pisa fuerte y las emisoras líderes siguen apostando por figuras consolidadas para acompañar a sus oyentes. En el trimestre febrero-abril, a la espera de los números definitivos, que se conocerán en junio, Mitre continuó encabezando el rubro de las AM en la franja de lunes a domingo durante las 24 horas, según los números reflejados por Kantar Ibope Media.

En AM, Radio Mitre (Grupo Clarín) con Eduardo Feinmann y Jorge Lanata como las caras más visibles, busca consolidarse como el primero indiscutido en la primera mitad del día. Este liderazgo se mantiene trimestre tras trimestre. Es para destacar, además, el crecimiento de Radio Rivadavia a partir de la incorporación de Longobardi a la grilla. Durante abril, Feinmann con el programa Alguien tiene que decirlo, que se emite de 6 a 10, contó con el 43,88%. del share de la radio. Marcelo Longobardi conduce, en ese mismo horario, Esta mañana por Radio Rivadavia, con ostentó 10,64% (un crecimiento de 3,8 puntos porcentuales con respecto a marzo).

Con la entrada de Longobardi, Rivadavia (Grupo Alpha Media) se afianza dentro de la grilla: para 2023 diseñó una programación competitiva siempre apuntando a convertirse en una de las emisoras líderes RICARDO PRISTUPLUK

A Eduardo Feinmann lo siguió Gustavo Sylvestre en Radio 10 que ocupó el segundo lugar con 13,76%, y Paulo Vilouta en La Red con Vilouta 910 cerró el top 3 con 10,88 %. En la segunda mañana de Mitre, Lanata sin filtro lideró con un share de 41,41%. Radio Rivadavia, con Jonatan Viale de 10 a 12, ocupó el segundo lugar con 12,80% y Baby Etchecopar, de 12 a 14, se posicionó tercero en su franja con 12,80 %.

De febrero a abril, Mitre se impuso sobre las demás emisoras con share del 35,43 % de share, abarcando audiencias de todas las edades, géneros y niveles socioeconómicos. Por su parte, La Red se mantuvo en el segundo lugar con un share de 16%, mientras que Radio 10 completó el podio con 12,12%. Rivadavia se posicionó en el cuarto lugar (11,70 %), y le siguieron Radio Continental (6,04 %), AM 750 (5,54 %), CNN Radio (3,37 %), Radio Nacional (2,65%), AM990 (2.28%) y otras Radios (4,35 %).

José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales y autor de Una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones, en diálogo con LA NACION, analizó la relevancia de las mediciones de audiencia: “Los rating de la radio siempre fueron inseguros porque la radio nunca cumplió los paradigmas de audiencia que se suponía que tenía la televisión. Los rating todavía presuponen públicos que escuchan un programa entero o que tienen clavado el dial en una emisora. Creo que ese fenómeno es discutible en esta época. Una de las carencias de la ciencia de comunicación actual es que no hay un estudio de audiencias diseñado para el nuevo ecosistema de medios que también incluye otras plataformas y distintos accesos . ¿Es necesario saber el rating para definir la repercusión de un programa? Hoy la repercusión también se puede evaluar, por ejemplo, a través del rebote en las redes sociales y esas mediciones se están sofisticando a una velocidad menor a la necesaria.”. Respecto al rol de la AM en la actualidad señaló: “Creo que va a resistir mientras haya amantes de la radio. La radio tiene una condición rara: hay académicos, oyentes y ciudadanos que defienden a la radio como al disco de vinilo. Así como el libro físico y los vinilos tienen una sobrevida, es muy posible que mientras no se prohiba el uso de la amplitud modulada o no se use para otros fines, la AM siga subsistiendo. Y subsistirá en lo que llamo el posbroadcasting, que es la convivencia de medios masivos con plataformas con interacciones entre si”.

Un contexto dinámico

Según un informe de Ibope, el 41% de los argentinos que escucha radio lo hace con el objetivo de informarse, mientras que el 33% lo valora como un medio para entretenerse, el 29% la considera una compañía y el 20% para “distraerse”. Bajo este análisis no resulta llamativo que las grillas de AM busquen combinar humor, noticias y entretenimiento. El 67% de los oyentes prefiere escuchar noticias nacionales y locales, principalmente las personas de más de 35 años, quienes conforman el segmento etario prioritario del dial. En definitiva, la AM busca responder de un nuevo modo a los desafíos planteados: cambios intensos, periodismo, entretenimiento general, deportes y cultura y una selección especial de música que acompañe a sus oyentes en el día a día.

