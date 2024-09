Juan Alberto Mateyko se alejó de su programa de radio por una semana y debe hacer reposo: los motivos

Escuchar

Juan Alberto Mateyko se mantendrá una semana fuera del aire de su programa La movida de la noche (radio Mitre Córdoba). En medio de su jornada laboral del miércoles último, el presentador se sintió mal y se retiró de la emisora.

El locutor de 78 años conversó con LA NACIÓN y detalló las indicaciones que recibió, tras difundirse que atravesó un cuadro de hipertensión y ansiedad. “El médico Juan Avakián del Sanatorio Allende de Córdoba me dijo que no piense en nada más que en mí, en mis hijos y en mis seres queridos durante siete días. Vuelvo el miércoles a la radio”, señaló.

En el living de su departamento Mateyco tiene expuestos algunos de los 25 Martín Fierro –uno de ellos de Oro– que cosechó a lo largo de su larga carrera de casi 50 años

Sobre su estado de salud, comentó: “Simplemente tomé una decisión: mi salud está en primer lugar. Estoy durmiendo y me estoy recuperando como sugirió el médico. Le hago caso, es lo que debo hacer para no ser un mal paciente. No pienso en nada ajeno a mi salud, solo en mi grupo familiar que son mis hijos, mi novia y mis seres queridos”.

En referencia a las versiones que trascendieron y que aseguran que los motivos de su malestar tendrían que ver con una discusión que tuvo en la radio, apuntó: “No abandoné la radio. No me fui dando un portazo, nunca lo hice en 45 años de carrera. Soy responsable, educado y de muy buen trato con quien sea: desde el operador hasta los de maestranza, la gente de producción y los artistas. No voy a hablar nada más y no por hacerme el ofendido, sino porque hay momentos en la vida en lo que uno tiene que pedir ayuda y hago lo que me indicó el doctor”.

“Yo no hago lo que quiero. Tengo una misión dentro de la radio que es hacer un muy buen programa, pero si el médico me da una indicación, eso llega de forma inmediata a Recursos Humanos de la radio. Y yo debo hacer caso al médico ”, agregó.

En 2008 se radicó en Córdoba, donde ha continuado su carrera en la radio y ha mantenido una conexión especial con el público

Mateyko inició su carrera como actor en su infancia y, al finalizar el secundario, realizó un casting en el ISER, donde de 300 postulantes, solo 30 fueron seleccionados, entre ellos él. Estudió locución durante dos años y su primer trabajo importante llegó en Radio Belgrano, donde reemplazó a Hugo Guerrero Martínez. Su éxito en la radio lo llevó a Radio Rivadavia con el programa La Movida 630, que se convirtió en un fenómeno de audiencia.

En televisión, Mateyko se destacó como conductor de programas como La Movida del Verano, que se convirtió en un clásico de los años 90, reuniendo a grandes figuras del espectáculo. “La explosión de Enrique Iglesias fue en La movida. La primera vez que Soledad se presentó en Mar del Plata fue en mi programa, y ese mismo día estuvieron Xuxa y Natalia Oreiro. Era un show monumental que me superó. Naanim [exesposa] y yo le pedíamos mucho a la Virgen de Lourdes para que no lloviera los domingos. Durante todos los años que hice el programa, habrá llovido solo dos veces,” recordó en una entrevista con LA NACIÓN.

A lo largo de su carrera, el locutor ha recibido numerosos premios, incluidos varios Martín Fierro, en reconocimiento a su destacada trayectoria en los medios. En 2008 se radicó en Córdoba, donde ha continuado su carrera en la radio y ha mantenido una conexión especial con el público . “No fue una decisión fácil porque yo había hecho toda mi carrera entre Buenos Aires y Mar del Plata y esto era todo nuevo. Me acuerdo de que lo hablé con Palito (Ortega) y él me recordó que, cuando le había ido mal con el show de Sinatra, dejó de buscar préstamos para hacerle frente a las deudas y volvió a cantar. Córdoba fue uno de los primeros lugares que le abrió los brazos y eso terminó de darme el empuje que necesitaba,” contó.

Recientemente, el locutor fue homenajeado en la ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio por su destacada labor y trayectoria. A lo largo de su carrera ha ganado más de 25 estatuillas. José Luis “El Puma” Rodríguez, aunque no pudo estar presente físicamente, envió un video en el que rindió homenaje al locutor histórico. “Lleva con su voz y su decir sereno las mejores melodías de la radio,” expresó Rodríguez en su mensaje.

