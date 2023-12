escuchar

Cambios en Continental y en Rivadavia

En lo que respecta a las AM, Continental rearmara sus mañanas, tanto de 7 a 10, como de 10 a 13. Como se adelantó en la denominada primera mañana de 7 a 10, en enero llegará Santo Biasatti, mientras que en la segunda mañana, de 10 a 13, hará lo propio Fernando Carnota, que el próximo sábado 23 de diciembre deja luego de cuatro años Rivadavia, donde en 2020 hizo la primera mañana diaria y estos tres últimos años los sábados.

Cabe destacar que Eduardo Serenellini, dejaría la AM 590 –actualmente conduce Pulso Continental de 6 a 10- ya que en 2024 haría televisión diaria y en la radio está en charlas con la AM 550 Radio Colonia, mientras que hasta fines de diciembre, tal como estaba pautado, Gabriel Ziblat continuará al frente del espacio que va de 10 a 13 bajo el nombre de Zona Continental.

Por el lado de Rivadavia, no habrá grandes cambios en su programación diaria y seguramente los cambios serán los fines de semana donde se podría incorporar Julio Lago. Además, más allá de la mayoría de los programas –salvo Marcelo Longobardi de 6 a 10 y la Oral Deportiva de 22 a 0 – tendrá tres horas de duración y no dos como lo fueron este 2023. Las únicas salidas confirmadas por el momento son la de Manuel Adorni -que dejó de ser columnista de Baby Etchecopar y Cristina Pérez- y la conducción de su ciclo No va más, que se emite los sábados de 13 a 15 y quedó en manos hasta nuevo aviso de Javier Lanari. Mientras tanto, se suman las partidas de Fernando Carnota (que por decisión propia emigra a Continental y también deja las noches de Radio Con Vos 89.9 donde conduce Ahora con vos de lunes a jueves de 20 a 21 junto a Nuria Am). Y la de Ari Paluch, que conduce El Exprimidor de 20 a 22, que luego de 30 años volverá a Rock & Pop donde hará su clásico ciclo de 6 a 9.

Cabe aclarar que Beto Casella continuará con Nadie nos para, de 9 a 13. Martin Ciccioli con Quien paga la fiesta –actualmente de 6 a 9- pasará de 13 a 16. Hay que tener en cuenta que tanto Rivadavia AM 630 como Rock & Pop 95.9 FM pertenecen al mismo grupo de medios como lo es Alpha Media.

Mitre termina como AM líder y presentará pocos cambios pero destacables

Como se supo, Alfredo Leuco dejara de hacer radio de manera diaria, razón por la cual dejará su clásico Le doy Mi palabra, que en los últimos años se emitió de lunes a viernes de 17 a 19. Así las cosas, pasará a conducir un nuevo ciclo los domingos de 10 a 13. Juan Carlos del Missier se mudará con su Vivamos la vida de 13 a 16.

Por su parte Sandra Borghi y Gonzalo Aziz que conducen los domingos de 9 a 11 Aire de Noticias lo harán solo de 9 a 10; Mitre y el Campo continuará de 7 a 9.

Con respecto a las tardes ya sin Leuco, María Isabel Sánchez irá de 14 a 17 –actualmente de 14 a 16- con Encendidos en la tarde, mientras Diego Leuco ocupará el espacio que deja su padre y hará Diego a la tarde de 17 a 19 –actualmente de 16 a 17-.