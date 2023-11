escuchar

Continental busca apostar por Santo Biasatti a su programación

En vista a un 2024 competitivo, radio Continental buscará sumar a sus filas al reconocido periodista y conductor Santo Biasatti para su programación del próximo año. El exconductor de Telenoche estará al frente, si todo sale bien, de la denominada primera mañana de 6 a 10. Su desembarco sería desde enero.

El periodista, de 75 años, llegaría a la emisora para ocuparse de la primera mañana Archivo

Si bien Biasatti actualmente es parte del staff de periodistas de Net TV y Canal E (la señal de noticias económicas del Grupo Perfil), en los últimos años se dedicó más a la televisión que a la radio. Santo estuvo al frente y fue parte de varios y exitosos ciclos radiales como Contacto Directo, en Del Plata AM 1030, Rivadavia AM 630; y en 2019 lo hizo en La 990 AM, Generación Espontánea en la ex Belgrano 950 AM; Opiniones en Colonia AM 550; Santo por la mañana en La Red AM 910; y Buen Dia Santo en Mitre 790 AM.

Recordemos que entre las últimas novedades de la AM 590 se encuentra la llegada –tras la salida de Gonzalo Bonadeo– de Gabriel Ziblat de 10 a 13 con Zona Continental junto a Lorena Toso, Lola Cordero, Fernanda Bonell y Gustavo El Tigre Medina.

Diego Poggi y Anais Castro se “olvidan de todo” en Urbana Play

Urbana Play 104. 3 FM -multiplataforma urbanaplayfm.com, YouTube, Twitch y el canal KZO TV de Flow- amplió su programación diaria y estrenó esta semana Olvidate de Todo, un nuevo ciclo conducido por Diego Poggi y Anais Castro que se emite de 20 a 22 h. El mismo ofrece una mezcla de música y compañía, brindando a la audiencia la oportunidad de desconectar de la rutina diaria.

Diego Poggi y Anais Castro llegan a Urbana Play con un programa musical que se emitirá de 20 a 22 (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

Además de la música, el programa incluirá anécdotas y espacios para la participación de la gente. “Queremos que la audiencia se sienta parte del programa y que pueda compartir sus historias con nosotros”, comentó Poggi.

Olvidate de Todo es un programa pensado para todos aquellos que buscan un momento de relax y diversión al final del día. “Queremos que la gente se olvide de todo y se deje llevar por la música y la compañía”, agregó la locutora de radio venezolana, conocida por haber ganado el concurso Chica HTV 2015 Anais Castro.

Recordemos que la FM explotada artísticamente por Kuarzo Entertainment Argentina cuenta en su programación con conductores y periodistas como María O’Donnell, Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Sofi Martínez, entre otros.

El Nueve estrena El Insomne, la docu-serie protagonizada por Osvaldo Laport

Finalmente, tras el final de la temporada 2023 de La Noche Divina de Dante Gebel, este sábado 4 de noviembre a las 23h. -al termino de La Última Cena con Alejandro Fantino que se emite de 21 a 23- El nueve estrena El Insomne.

La misma es una docu-serie protagonizada por Osvaldo Laport, que narra las aventuras del popular actor que sufre de insomnio. Charly -interpretado por Carlos Issa-, un simpático psicólogo un tanto vividor, le ofrece un extraño tratamiento que consiste en salir de su entorno habitual, viajar e intentar lograr el sueño en los lugares más insólitos. Desconfiado, pero sin otra alternativa, el protagonista emprende un viaje reparador y de autoconocimiento por algunos de los lugares más bellos de la Argentina para empaparse del pasado, sus habitantes y los imaginarios urbanos que en ellos habitan.

Lo curioso es que mientras su paciente avanza en esa aventura, Charly se hace cargo del cuidado de la casa del protagonista, incluido Morgan, un pequeño cerdito mascota. A través de esos viajes y encuentros, Laport logrará dormir de a ratos, mientras la pasión por sus descubrimientos lo irá incentivando a generar su propia road movie.

Esta serie con idea original de Andrea Ronco y Diego Gismondi fue realizada por Tres Mares Productora Audiovisual, con dirección de Mauricio Minotti y producción de María Eugenia Ferrer, tras ser ganadora del concurso Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación.