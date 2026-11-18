Las autoridades de Radio Continental AM 590 comenzaron a delinear lo que será su grilla para 2027. Si bien el fútbol y la actualidad agropecuaria ya son pilares de la emisora, el objetivo para el año próximo es redoblar la apuesta y convertirlos en el eje central de la programación. Entre las principales novedades que se evalúan, la dirección de la radio del Grupo Octubre planea implementar modificaciones en la mañana para darle mayor peso y presencia a la información agropecuaria. A su vez, el plan incluye retener a sus principales referentes actuales y salir al mercado en busca de una figura de peso para reforzar la franja del regreso.

Continental cuenta hoy con una programación consolidada que inicia con Daniel López al frente de Primera Hora, de 5 a 7 –ciclo al que se suma de 6 a 7 el periodista agropecuario Alejandro Cánepa (quien también lidera La Hora del Campo los sábados de 6 a 10)–. Luego, de 7 a 10, Fernando Carnota, Osvaldo Granados y Pablo Di Fonti conducen Juntos en Continental, seguidos por Fernando Mancini con #Mancini590, de 10 a 12. Oscar “El Cholo” Gómez Castañón hace País Continental de 12 a 14. En lo que respecta a la tira deportiva, Fútbol Continental cuenta con dos ediciones diarias: de 14 a 16 y de 20 a 22. Finalmente, en la franja del regreso se emiten Di Marco en Continental, de 16 a 18 con Laura Di Marco, y el clásico Pulso Continental, conducido por Eduardo Serenellini, de 18 a 20.

Pop Radio profundiza su perfil musical y renueva sus fines de semana

La FM del Grupo Índalo, Pop Radio 101.5, continúa apostando a una programación con eje en la música y suma nuevas propuestas para el fin de semana. Así, cada sábado de 21 a 0, la emisora pone al aire Pide pista, con Damián Popochi Muñoz y Beatriz Miceli. Esta propuesta se suma a las que ya están al aire, como Sábado al fin, con Calu Bonfante (de 9 a 13), y Fin de semana en la Pop, con Martín Zeta (de 13 a 21). Los domingos de 9 a 13, se emite Domingo al fin, con Noe Padrón; de 13 a 19; Fin de semana en la Pop, con Martín Zeta; de 19 a 22, Domingo de lentos, conducido por Calu Bonfante; y de 22 a 23, No me voy a dormir, a cargo de Andy Chango.

Liliana López Foresi vuelve a la radio con Reloj de arena por AM 750

Liliana López Foresi

Tras su abrupta salida de Radio 10 en mayo pasado, la periodista Liliana López Foresi regresa al dial. A partir del próximo sábado, desembarcará en AM 750 (emisora perteneciente al Grupo Octubre, que desde esta semana comenzó a transmitir vía YouTube en @Radio.750) al frente de su clásico ciclo Reloj de arena, que se emitirá todos los sábados de 7 a 9.Además de su envío matutino, la conductora protagonizará un pase radial a las 9 con el padre Juan Carlos Molina, quien conduce Rompiendo moldes en la segunda mañana de sábados. Con este estreno, López Foresi retoma la conducción de su histórico programa luego de seis meses fuera del aire.

Su desvinculación de Radio 10 (AM 710) se había producido de manera repentina el pasado 18 de mayo, fecha en la que el ciclo fue levantado de la programación. Desde entonces, esa franja de los fines de semana (sábados y domingos de 10 a 12) quedó a cargo de Franco Bagnato con Buen Día Argentina.

Cabe recordar que LA NACION ya había adelantado que la AM 750 comenzará a definir en los próximos días su grilla de programación para 2027, donde la principal novedad estará centrada en los fines de semana. En ese tramo está previsto dejar de emitir partidos de fútbol en vivo, espacio que hasta el momento venía cubriendo el equipo de relatores.