Televisión: Elnueve y América ajustan su grilla para competir por el tercer puesto del rating detrás de Telefe y Eltrece

Con un promedio aproximado de 2,5 de rating para Elnueve y 1,8 para América (en lo que va de agosto), ambos canales están jugando todas sus fichas para estar en el tercer puesto de los canales de aire más vistos. Por esa razón tanto Elnueve como América comienzan a hacer pequeños cambios en sus programaciones de cara al último cuatrimestre del año. El canal del Grupo Octubre, sumará dos novedades: El viernes 27 próximo a las 23 debutará Puente Musical con German Tripel y Flor Otero, un ciclo de música con invitados en vivo (Dante Spinetta será el primero) y, al día siguiente, sábado 28, de 22 a 0, comienza Knock Out, una producción del Chino Maidana, dedicada al boxeo, recordando el clásico Knock Out 9 del Canal 9 de Romay en los 90. Por el lado de América mientras sigue ajustando Intratables donde se esperan cambios de panelistas y el reemplazo de Débora Plager (hay tres nombres en lista), que dejó el ciclo y se sumó a LN+. En tanto, Pamela David ya comenzó con los ensayos y fotos de promoción del ciclo de juegos con preguntas y respuestas La ruleta de tus sueños, que conducirá de 19 a 20.30 bajo la producción de Kuarzo y se reacomodaría Polémica en el bar a las 23.30 , que será más humorístico que de actualidad política. Así se da por terminado Intrusos Especial que, desde 31 de junio, se emite de 23.30 a 1, luego del fracaso de TV Nostra, que obligó a Los Mammones a pasar de 20.30 a 22.

PERSONAJES

Cayetina festeja nominación, vuelve al teatro y dejo a Korol

Son días movidos para la actriz Julieta “Cayetina” Cajg. Luego de casi 5 años, el viernes, dejó Despierta corazón (6 a 9 en Pop Radio 101.5 FM) el ciclo de Diego Korol, aunque seguirá en esa radio junto a Tamara Pettinato (sábado de 12 a 15 en Pussy Pop). Su salida de la primera mañana se debe a que vuelve al teatro con dos obras, ya que fue convocada para Confesiones de mujeres de 30 en Multiescena junto a Sofia Gala y Tamara Pettinato Además, desde el 16 de septiembre y todo 2022 será parte de Mein Kampf en el Centro Cultural San Martin con dirección de Denis Smith. Por ultimo tanto ella como sus compañeros de Un día perfecto (lunes a vienes 13 a 17 en Metro 95.1 FM), festejan que el ciclo es finalista en del prestigioso New York Festival Radio Awards (que celebra todos los años a las mejores radios del mundo). Allí Cayetina comparte ciclo con su hermano Nicolás Cayetano, Dalma Maradona y Gabriel Schultz. La pieza seleccionada en la categoría Mejor historia de interés humano se llama “Maradona me salvó la vida”, y consiste en la entrevista que Cayetano, Gaby, Cayetina y Dalma le hicieron a Mariana Copland a raíz de un hilo de twitter que se viralizó. En esa historia por la red social, Mariana cuenta cómo Diego Maradona le había salvado la vida durante una internación en un centro de rehabilitación. Los ganadores se conocerán el 12 de octubre en la gala anual Strorytellers, que se llevará a cabo en Las Vegas en el marco de la convención de la NAB (National Association of Broadcasters).

RADIO

Franco Torchia dejara de estar diariamente en La Once Diez

Franco Torchia anunció que su programa No se puede vivir del amor, que conduce desde hace nueve años por La Once Diez AM 1110, dejará de emitirse diariamente. El ciclo sobre diversidad sexual, que actualmente se encuentra en el aire de lunes a jueves (0 a 2), en septiembre pasará a ser semanal (sábados medianoche). Así lo anunció en Twitter: “No se puede vivir del amor continuará compartiendo a diario por redes sociales notas, columnas y entrevistas y los sábados a la medianoche reunirá esos materiales en vivo en un programa semanal”. A su vez, informó que fue “una decisión tomada entre la radio y el equipo”.

RADIO

Brancatelli con fecha en Pop

Tras el final de Sexy y barrigón, con Miguel Ángel Rodríguez; Menú pop, con Luis Piñeyro y Cultura pop, con Alexis Puig, y el regreso de Héctor Rossi (lunes a viernes de 20 a 0), un nuevo debut se avecina en POP Radio 101.5 FM. Bondi libre, así se llamará el programa que conducirá Diego Brancatelli, desde el lunes 30 de septiembre, de lunes a viernes de 16 a 18. Lo acompañará Fernando Pichu Straneo (humor), Eloisa Armella (locución) y Peto Colombo (deportes).

RADIO

No más pase Longobardi - Lanata

Tras la tensión en Mitre entre los periodistas Marcelo Longobardi y Jorge Lanata, las autoridades de la radio decidieron suprimir el pase entre los programas de cada uno que son líderes en su horario.

