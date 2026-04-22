Cristina Pérez abre las embajadas al aire de Rivadavia

La periodista Cristina Pérez ha dado un giro internacional a las tardes de Radio Rivadavia AM 630. Desde hace unas semanas, su programa Cristina sin vueltas (lunes a viernes de 12 a 15) cuenta con un nuevo segmento los viernes que busca conectar a la Argentina con el mundo de una manera distinta.

Bajo el nombre La vuelta al mundo en 50 embajadas, el estudio se convierte semanalmente en una suerte de “consulado abierto”. En cada emisión, un embajador o embajadora visita el piso para mantener una charla que se aleja de la rigidez de la agenda oficial, priorizando el intercambio cultural y la intimidad de la conversación. Esta iniciativa propone un espacio de cercanía para descubrir las costumbres y realidades de otras naciones a través de sus representantes diplomáticos.

AM 950 quiere convertirse en StreAM 950

La empresa que gestiona la frecuencia AM 950 (ex Radio Libertad, Belgrano, Radio 9, La 950 y CNN Radio Argentina), Argentinos Media S.A., atraviesa un proceso de transformación integral. En las últimas semanas, la compañía abrió un plan de retiros voluntarios destinado a su planta de trabajadores, como parte de una reorganización interna clave para el futuro de la emisora.

Esta medida se formaliza meses después de que CNN Radio Argentina finalizara su programación en diciembre de 2025. Actualmente, la señal emite música y un servicio informativo cada una hora a cargo de Daniel Cufré y Patricia Fiorentino por la mañana, y Cristian Borzatto junto a Fiorentino por la tarde.

Esta salida respondió a una reestructuración global de la marca CNN, dejando a la señal local en una etapa de profunda redefinición, tanto editorial como empresarial.

El nuevo horizonte de la empresa tiene nombre propio: StreAM 950, cuyo canal de YouTube ya se encuentra disponible. Este proyecto busca relanzar la histórica frecuencia bajo una identidad que rompe con el esquema tradicional de radio, con el objetivo de estrenar su nueva programación entre mayo y junio.

La propuesta fusiona la radio convencional con contenidos nativos de streaming para transformar la señal en un ecosistema integral. Así, se combina la transmisión de aire con producción audiovisual y contenidos diseñados específicamente para redes sociales.

La apertura del programa de retiros voluntarios marca el inicio de la transición hacia este nuevo modelo de negocio, que busca adaptar la estructura de la compañía a las demandas del consumo digital actual.

CNN Radio

Arrancó Cultura Nacional

Radio Nacional estrenó la edición 2026 de Cultura Nacional, el ciclo radial de la Secretaría de Cultura de la Nación,

El programa, que se emite los jueves de 20 a 21 por AM 870 bajo la conducción de Daniela Pantano, propone un recorrido por la agenda cultural con entrevistas a artistas, gestores y referentes del sector, además de difundir las iniciativas impulsadas en museos, centros culturales y organismos nacionales.

La primera emisión de este año contó con la presencia de Alberto Favero, quien dialogó sobre sus proyectos artísticos y sobre el homenaje a Jorge Luis Borges que realiza junto a la actriz Leonor Benedetto en museos nacionales, en el marco del ciclo Canciones de Colección.

Además de la entrevista central, el envío presenta algunas de las actividades más destacadas de la agenda cultural federal.