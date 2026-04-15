Diego Sehinkman con más espacio en Now y El Destape se concentra en la AM

Tras su debut en marzo pasado, Diego Sehinkman continúa fortaleciendo la grilla de FM Now 97.9 con una doble apuesta al aire. El periodista, que ya lidera de lunes a viernes After Office NOW en el segmento del regreso (de 17 a 20), encabeza desde el último fin de semana los sábados, de 7 a 8, Nube de palabras junto a Carlos Manzoni. Este ciclo ofrece entrevistas con personalidades relevantes sobre los temas más urgentes de la agenda actual.

Cabe aclarar que, si bien la emisora de Kuarzo Entertainment Argentina cuenta con una fuerte impronta visual a través de sus transmisiones en YouTube y el canal Mix (89 de Flow), los programas de Sehinkman presentan una particularidad: salen al aire sin imagen.

Esta modalidad responde a un pedido de Artear, firma a la que pertenece el conductor como figura de TN. La empresa solicita a sus periodistas no realizar streaming en otras plataformas para preservar la exclusividad de su imagen en las señales del grupo, aunque permite que su voz salga al aire sin imagen.

Doctor C desembarcó en Radio Nacional

Tras su paso por Radio 10 AM 710, el Dr. Guillermo Capuya inició este mes de abril la quinta temporada de Doctor C, que este año se emite por Radio Nacional AM 870. El programa se emite todos los domingos de 9 a 11 y cuenta con la participación de la locutora Pato Pérez. La dupla busca consolidar un espacio que ya es un clásico para quienes buscan información fidedigna sobre salud.

Capuya, referente de la comunicación médica en el país -quien el lunes pasado fue reconocido como personalidad destacada en el ámbito de la salud-, mantiene en esta nueva etapa su premisa fundamental: desmitificar la medicina. A través de un lenguaje sencillo y accesible, el profesional aborda temas complejos sin resignar el rigor científico que lo caracteriza.

Además, el ciclo cuenta con el análisis de los temas que marcan la agenda de salud pública, los últimos avances tecnológicos y columnas sobre nutrición, calidad de vida y cuidados preventivos.

Este desembarco en la AM 870 se suma a la intensa actividad mediática del Dr. Capuya, quien mantiene una presencia constante en diversos medios, incluyendo su labor en la señal de noticias Latinoamericana DNews. Con este movimiento, Nacional refuerza su grilla dominical apostando por una de las voces más autorizadas y empáticas de la divulgación médica actual.

Dr. Capuya en Radio Nacional

El Destape concentra su apuesta en la AM

La frecuencia FM 107.3, que funcionó como pilar de expansión para el proyecto radial El Destape de Roberto Navarro, dejó de transmitir oficialmente programas periodísticos hace unas semanas. Desde entonces, solo emite música. El cese de operaciones responde a un movimiento estratégico y económico del grupo El Destape.

La historia de la 107.3 estuvo ligada al crecimiento de El Destape Radio desde 2019. En aquel entonces, ante la falta de una frecuencia propia, el medio alquiló dicha señal para desembarcar en la FM. Sin embargo, el tablero cambió en 2022, cuando el Enacom otorgó a Talar Producciones la concesión de la histórica AM 1070 (ex Radio El Mundo).

Con la obtención de una licencia propia, se inició un proceso de migración que culminó en 2024. Durante los últimos meses, la 107.3 había sido relanzada como Re FM, una propuesta que combinaba música y ciclos de actualidad, pero que finalmente no logró sostenerse como unidad de negocios independiente. De este proyecto formaban parte, entre otros, Roberto Navarro, Ari Lijalad, Adrián Murano, Nicolás Lantos, Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

El fin de la emisora se materializó con la salida del aire de sus últimos programas: Pórtate bien y ReDi. Asimismo, las transmisiones de los partidos de River Plate con los relatos de Atilio Costa Febre -que se emitían por esta señal- se trasladaron definitivamente a la AM 1070. El objetivo es reducir costos operativos al eliminar el alquiler de la frecuencia y centralizar todos los recursos técnicos y humanos en su señal principal.

Los datos de audiencia parecen respaldar este repliegue. Según las últimas mediciones de Ibope, El Destape Radio (AM 1070) ya se posiciona entre las cinco emisoras de AM más escuchadas en el AMBA, logrando superar en su ascenso a señales de gran trayectoria como Continental, Nacional, Splendid y La 750.