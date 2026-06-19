Raffaella Carrà cumpliría 83 años: de su eterno idilio con la Argentina a su vínculo con Diego Maradona y su última visita al país

Raffaella Maria Roberta Pelloni, más conocida como Raffaella Carrà, nació el 18 de junio de 1943 en Bolonia. En su paso por este mundo dejó una huella imborrable en la Argentina, país del que sentía un profundo afecto, tanto que en su última visita a Buenos Aires no solo tuvo una de las entrevistas emblemáticas con Diego Armando Maradona, sino que hizo un vaticinio que pocos años después se cumplió y que, en el marco de su natalicio, vale la pena recordar.

Desde niña, Raffaella le escapó a los mandatos propios de una sociedad conservadora del norte de Italia. Su despegue en la industria musical sucedió en 1970, cuando lanzó su primera canción, “Ma che musica maestro”, que la volvió famosa, aunque el éxito arrollador llegó en 1972 con “Tuca tuca”, que traspasó las fronteras y se volvió uno de los himnos de libertad sexual para Europa.

raffaella carra en Mar del Plata Gentileza Diario La Capital (Mar del Plata)

En la Argentina sonaba por la radio y también fue posible ver sus coreografías por la televisión. Con un carisma único, la estrella italiana conquistó a los argentinos. Su vínculo fue vibrante, pero también fugaz, aunque tan profundo que se mantiene hasta la actualidad.

Una Raffaella icónica, libre y directa: su charla íntima con su amigo, Diego Maradona

Las visitas de la cantante italiana a la Argentina se pueden contar con los dedos de una mano. Sin embargo, las cuatro ocasiones en las que estuvo fueron más que suficientes para consolidar el lazo fraternal entre ella y nosotros.

Uno de los argentinos que admiraba era Diego Maradona. Sabía el profundo afecto que los napolitanos le tenían al jugador y la magia que causaba tanto en el campo de juego como en el afuera.

Raffaella en La Noche del 10

El primer encuentro entre las estrellas internacionales sucedió en 1993, cuando Carrà conducía Hola Rafaella en RTVE. Fue un día antes de Navidad y el futbolista apareció en el estudio con toda su familia: su entonces esposa Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Giannina. Desde ese momento nació un vínculo que se fortaleció con el paso de los años. Tuvieron una segunda oportunidad ante las cámaras también en Italia, cuando la conductora estaba al frente de Carramba che rumba! (1998).

En 2005, Maradona probó su faceta de presentador al frente de La noche del 10 (eltrece). Se trató de un ciclo de entrevistas, muchas de ellas de talla internacional, y se dio el gusto de invitar a quien consideraba su gran amiga: Raffaella Carrà.

En 2005 Raffaella visitó la Argentina por invitación de Diego Maradona, quien la entrevistó en su programa: La noche del 10 (Fuente: Captura de pantalla)

Hacía 23 años que la cantante y actriz no visitaba nuestro país. En la charla que tuvieron aquel 24 de octubre dejaron en claro cuánto se querían, admiraban y el apoyo que se brindaron mutuamente. La sintonía entre ambos traspasaba la pantalla de cada hogar y era posible ver a dos buenos amigos en una conversación distendida. Todo fluyó. Hubo planteos, chistes y hasta bailes, pero quizás lo que marcó más esa noche fue el vaticinio de la artista para con Maradona.

Raffaella vaticinó que Diego Maradona sería el nuevo DT de la selección argentina en 2008 (Fuente: Captura de video)

En medio de un análisis acerca de la situación de ese momento del club Nápoles, Carrà se animó a predecir lo que tres años más tarde terminaría por cumplirse. “Hoy la realidad de Napoli es mucho peor de la que tenía antes de que llegáramos nosotros. Está en Serie C”, dijo Maradona, a la vez que su entrevistada respondió muy segura: “Pero vos no vas a ser el técnico del Nápoles, vas a ser, me parece, el técnico de la selección argentina”.

Entre risas y con un rostro de sorpresa, el conductor contestó: “No, yo quisiera firmar hoy, pero hay un técnico. Es algo que hay que respetar. Está [José Ernesto] Pekerman y hay que respetar”. Sin embargo, en octubre de 2008 la AFA convocó a Diego Maradona para ser el nuevo director técnico y así lo fue hasta después del Mundial de Sudáfrica 2010.

La relación de Argentina con Raffaella Carrà

En 1978, la italiana llegó por primera vez a Buenos Aires en el marco de una gira por Sudamérica. Ofreció en plena dictadura militar seis funciones repletas en el Luna Park y algunos de sus temas sufrieron censura, como fue el caso de “Hay que venir al sur”.

Raffaella Carrà en el especial "Fantástica Raffaella"

La conquista fue tal que un año después emprendió un tour por toda la Argentina. Cantó en Mar del Plata, Mendoza y otras ciudades importantes del país.

En 1980 rodó la película Bárbara con Jorge Martínez. Se trató de un musical distópico para la época, el cual logró un éxito arrollador en las salas de cines que también vio nacer un romance esporádico entre los protagonistas.

Jorge Martínez y Rafaella Carrà tuvieron un romance fugaz que inició durante el rodaje de Bárbara

Incluso aprovechó la oportunidad y filmó el videoclip “Pedro”. El escenario fue La Boca y su letra, que habla de ese muchacho misterioso de la Avenida Santa Fe, dio un salto preponderante en los rankings y en 2024 alcanzó los 60 millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

Pedro - Raffaella Carrà

En 1982 retornó a Buenos Aires para conducir uno de sus especiales más famosos: Fantástica Raffaella, en los estudios de ATC (Argentina Televisora Color). Esa fue la última vez que la diva de los teléfonos italianos y españoles estuvo aquí brindando shows. Tuvieron que pasar 23 años para que el magnetismo de Diego Armando Maradona la hiciera regresar y despedirse como debía de un lugar que tanto la amó.