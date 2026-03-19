Raphael regresa a Buenos Aires con todos sus clásicos: cuándo se presenta y cómo conseguir las entradas

Buenos Aires volverá a encenderse con la llegada de una de las figuras más emblemáticas de la música en español. Ya recuperado de los problemas de salud que vivió en los últimos años, Raphael vuelve al país con un espectáculo que repasa su historia y promete emoción y una puesta imponente.

El artista español se presentará el próximo 17 de octubre en el teatro Gran Rex con su nuevo show, Raphaelísimo, una propuesta que recorre lo mejor de sus seis décadas de trayectoria y que incluirá también las canciones de su último trabajo discográfico, Ayer... aún, un homenaje a la chanson francesa, en el que rinde tributo a figuras legendarias como Édith Piaf y Charles Aznavour.

Bajo el concepto de un viaje musical que atraviesa generaciones, el espectáculo combinará clásicos con nuevas interpretaciones. Además, será una nueva oportunidad para ver en vivo a una de las voces españolas más reconocidas.

En 2024, Raphael fue de diagnosticado de un linfoma cerebral EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Raphaelísimo se concibe no solo como un recital, sino como una celebración de más de medio siglo de recorrido, condensado en un repertorio que atraviesa distintos momentos de su evolución artística.

El intérprete de temas como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo” repasará sus clásicos en una noche que promete ser un recorrido emocional por distintos momentos de su historia musical y personal.

Las entradas para el show estarán disponibles a partir de mañana, viernes 20 de marzo, a las 10 horas, y podrán adquirirse exclusivamente a través del sitio TuEntrada.com, la plataforma oficial habilitada para la compra.

Nacido en Linares, España, en 1943, Raphael inició su carrera siendo apenas un adolescente y rápidamente logró destacarse en la escena internacional gracias a un estilo dominado por una fuerte presencia escénica. Su forma de interpretar lo convirtió en un referente indiscutido de la música romántica y melódica.

A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como uno de los artistas más exitosos de habla hispana y un nombre clave en la historia de la industria musical.

A finales de 2025, Raphael fue distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que reafirma su lugar en la historia de la música y su influencia en artistas de distintas generaciones. Tras recibir su reconocimiento de manos de Enrique Bunbury, el artista se refirió hace unos meses a la suerte de haber podido ofrecer en el escenario tantos conciertos a lo largo de su vida. “Uno detrás de otro y han hecho de mí la persona más feliz del mundo durante tanto tiempo. Gracias por entender mis canciones de antes. Todo es mío y todo me lo voy a llevar cuando me vaya esta noche. Voy a ser el hombre más feliz del mundo”, dijo durante la gala.

Un momento clave

La gira Raphaelísimo llega en un momento clave de su carrera, con el artista atravesando una etapa de consagración global. En 2024, la noticia de que Raphael había sido diagnosticado con un linfoma cerebral conmovió profundamente al mundo de la música y generó una fuerte preocupación entre sus seguidores en todo el mundo.

Durante ese período, el legendario artista atravesó un momento delicado que lo obligó a poner en pausa su actividad profesional para enfocarse plenamente en su recuperación. En ese momento, el cantante recibió tratamiento en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, donde fue atendido después de que le detectaran la enfermedad, en un proceso que generó muestras de apoyo constantes por parte de colegas, fanáticos y figuras del espectáculo.

Meses después, el panorama cambió: el propio Raphael confirmó su regreso a la actividad artística con un mensaje cargado de emoción. “Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda”, expresó a través de un mensaje que compartió en las redes sociales.