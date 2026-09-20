Rating: cómo fue la competencia entre Andy Kusnetzoff y Juana Viale

Desde que Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla, tras tres años fuera del aire, la competencia de los fines de semana se recalentó en la búsqueda de audiencia. PH, podemos hablar regresó con una propuesta renovada, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en un clásico. El programa volvió a ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito político, deportivo, cultural y artístico. El formato, caracterizado por el intercambio genuino y la profundidad en las historias de vida, logra que la actualidad y la emoción sean las protagonistas. Del otro lado, Juana Viale está reemplazando a Mirtha Legrand. A menos de una semana de haber recibido el alta, el viernes 18 de septiembre la conductora de 99 años volvió a ser internada en el Mater Dei por un cuadro compatible con una neumopatía. Según el parte médico se encuentra en el sanatorio para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes.

Este sábado en el punto de encuentro de Telefe se confesaron Eliana Guercio, Nati Jota, Solange Abraham, flamante ganadora de Gran Hermano, el actor Alejandro Awada y el exfutbolista Mauro Zárate. En eltrece fueron parte de la “mesaza” Martín Menem, la periodista Jésica Bossi, Juana Repetto, el actor Guillermo Pfening y el humorista Álvaro Navia.

La competencia arrancó a las 21.30 con La noche de ML con un piso de 2,6 puntos que le dejó el cine. En la apertura del programa, Juana Viale se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand. “¿Cómo están en sus casas? Otro sábado estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar y me puse todo. ¡Tengo un vestidazo!”.

Pasadas las 21.35 comenzó PH con un piso de 5,5 puntos que le dejó Pasapalabra liderando la franja. La mesaza de Juana Viale, en donde se debatieron varios temas de actualidad, llegó a una marca máxima de 3,4. El ciclo de Telefe pasó por todos los temas: desde los que se consideraban mecha corta a los que vivieron momentos en que su familia estuvo en peligro. Podemos Hablar lideró la competencia directa con un pico de 6,4, una marca bastante inferior a los programas anteriores.

Los momentos más impactantes de la noche

En la mesaza hubo un fuerte debate entre Martín Menem, Jésica Bossi y el actor Guillermo Pfening: “No hubo ningún ajuste en discapacidad, el año pasado se votó una emergencia y ahora se está tratando de eliminar eso”, aclaró el diputado. “Patricia Bullrich que es parte del gobierno dijo que le habían mandado bomba sin avisarle”, retrucó la periodista. “Vamos a hacer leyes de carácter permanente. Se va a trabajar para que sea lo más justo posible”, aclaró el dirigente. “Mucha gente con discapacidad necesita más de 700 mil pesos para vivir, tengo un hermano que vive con discapacidad, si nosotros vamos a tener que estar discutiendo con las prepagas, va a ser un tema. Hay que escuchar más a las personas”, manifestó el actor.

En PH, Alejandro Awada recordó el secuestro de su padre en 2001 y el miedo que sintió durante esos días. “Mi papá era empresario, muy cercano a Carlos Menem. Salió de un club un día y lo secuestraron. Nos piden tanta guita y fui yo a hacer la entrega, temblaba, nunca en mi vida tuve tanto miedo. Me equivoqué con el lugar, después hubo dos entregas más y lo liberaron. Antes de que sucediera eso tenía una relación distante con él. Cuando lo vi, lo abracé, y fueron lágrimas, lágrimas y nos reencontramos”.

Alejandro Awada recordó el secuestro de su padre en 2001 y el miedo que sintió durante esos días 💔



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¿Qué pasó con el resto de los canales?

Una vez más, Secretos verdaderos se ubicó tercero en la franja con un pico de 2 puntos. El ciclo de archivos de América que conduce Luis Ventura siguió minuto a minuto la evolución de la salud de Mirtha Legrand y presentó una edición especial dedicada a Los Ortega, una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino. Palito Ortega y Evangelina Salazar fueron los fundadores de una verdadera dinastía de artistas. Llevan 60 años juntos, formaron una familia con seis hijos, siete nietos y una historia que continúa sumando emociones y nuevos capítulos. Ahora, el grupo familiar volvió a celebrar el amor con el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi, una unión que también contó con la bendición y el acompañamiento de Palito y Evangelina. Para destacar los informes con archivo realizados por la producción que comanda Alicia Pedrelli.

En elNueve, Sábados con Jey contó con la presencia de Ginette Reynal, Luis Machín, la actriz Gabriela Sari y Miguel Cantilo y llegó a un pico de 0,9 puntos, cuarto en la franja. Cabe destacar que durante la noche hubo un corte masivo de luz en parte del AMBA y miles de usuarios se quedaron sin luz; eso se notó en el bajo encendido en el arranque del prime time. Asimismo, River jugó contra Huracán por el Torneo Clausura y parte de la audiencia se fue al cable.