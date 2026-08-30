Rating: cómo fue la competencia entre Mirtha Legrand y Andy Kusnetzoff

Tras tres años fuera de la televisión, Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla chica con un clásico de Telefe: PH, Podemos Hablar. El programa volvió a ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito político, deportivo, cultural y artístico. Y desde su estreno generó todo tipo de polémicas que alimentaron a todos los canales. Asimismo, Mirtha Legrand da batalla, sábado a sábado, con sus mesazas que, últimamente, están evitando la política para darle espacio a personajes del mundo del espectáculo. La buena noticia es que esta competencia subió considerablemente el encendido del fin de semana.

Sin ir más lejos el testimonio de Benjamín Vicuña sobre la relación con sus hijos provocó la ira de Mauro Icardi, actual pareja de Eugenia ‘China’ Suárez, que salió a responderle por redes sociales con un irónico mensaje contra el actor. También las declaraciones del cantante L-Gante sobre el consumo de drogas dieron que hablar. Kusnetzoff logra lo que resulta en la televisión de hoy: entrar en el barro pero sin mancharse demasiado sus zapatos. Del otro lado se encuentra Mirtha Legrand, la diva que está a pocos meses de cumplir 100 años, que sigue con sus mesas variopintas en donde todo puede suceder. La astucia de Chiquita a la hora de preguntar genera que sus comensales muchas veces declaren lo que en otros programas callan.

Este sábado estuvieron en el punto de encuentro de PH, Georgina Barbarossa, Juli Poggio, Ingrid Grudke, Gastón Edul y Maxi López. Del otro lado, los invitados a la mesa de Mirtha fueron la actriz Marilú Marini, la periodista Guadalupe Vázquez, Alejandro Lerner, Pampito y Marcelo de Bellis.

La noche la comenzó liderando Telefe con un piso de 7 puntos que dejó Pasapalabra. En tanto, eltrece arrancó la competencia directa con 4,4 puntos. Como en el programa de la semana pasada, los invitados de Andy Kusnetzoff ingresaron directamente al punto de encuentro y no pasaron por el tótem de seguridad. De las relaciones de pareja a las traiciones que recibieron, el conductor tocó todos los temas. PH, Podemos Hablar lideró la franja con una marca máxima de 9,7 versus La noche de ML que se mantuvo entre los 3 y 4,1 puntos.

Más atrás quedó Luis Ventura con sus Secretos Verdaderos, esta vez recorrieron la vida y la carrera de Sofía Gala, tras el éxito de la serie de Moria Casán. Una mujer que creció bajo la mirada pública, atravesó sus propias experiencias y logró construir una identidad y una carrera con sello propio. El ciclo de América TV se ubicó tercero en la franja con un pico de 2,5 puntos. Por su parte, en elNueve repitieron con 0,8 de rating el primer programa de Sábados con Jey al que asistió Rubén Rada, como un homenaje al músico a pocos días de su fallecimiento.

Los testimonios más impactantes de la noche

La visita de Maxi López no pasó inadvertida ya que si bien hace tiempo está separado de Wanda Nara, tienen tres hijos en común, y estuvieron vinculados el último tiempo porque compartieron Masterchef Celebrity. Cuando Kusnetzoff pidió que pasaran al frente los que alguna vez se sintieron traicionados por alguien en quien confiaban, el exfutbolista contó detalles de su vínculo con Icardi antes de la traición con la conductora de Telefe: “Yo lo ayudaba como ayudaba a otros chicos. Todo el mundo se puede enamorar pero se metió donde había hijos. Uno puede fallar como pareja pero no como papá o como mamá. Y cuando quedan involucrados los hijos es feo. Pasé muchos años sin verlos. Hablamos mucho con Solange - segundo nombre de Nara - y maduramos. Fue un quilombo bastante grande que no pude controlar pero no quise exponer nada por respeto a mis chicos”. Asimismo confesó que le sugirió a Wanda que deje a Mauro ver a sus hijas".

Doble traición y dolor familiar 💔 Ingrid contó cómo descubrió que su pareja la engañaba con la de su sobrino



Mirá ahora #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe pic.twitter.com/FlRBVWEKeD — telefe (@telefe) August 30, 2026

Ingrid Grudke recordó el mal momento familiar que vivió: “Mi última pareja me traicionó con la esposa de mi sobrino. Surgió armar una empresa, durante la cuarentena, dentro de la misma había cinco negocios grandes, entonces pusimos una persona de confianza, la esposa del hijo de mi hermano mayor. Ella estaba siempre con nosotros, así que me sentí doblemente traicionada. El rumor en Posadas era muy grande y amigos me confirmaron que ellos estaban saliendo. Jamás pensé que se iba a meter con alguien de mi círculo íntimo, fue una explosión dentro de mi familia”.

En la mesa de Mirtha Legrand se vivió un momento muy divertido cuando a propósito del escándalo entre Tini Stoessel y sus padres, Pampito le preguntó a la conductora sobre el tema de sus finanzas cuando empezó a trabajar, qué compró con su primer sueldo y recibió una respuesta inesperada. “Con mi primera película gané mil pesos, la verdad es que no recuerdo pero esas preguntas no las tenés que hacer querido”, retrucó Chiquita.