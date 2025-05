Rating: cuánto midió la gala de eliminación con votos positivos de Gran Hermano

La salida de Chiara Mancuso marcó un antes y un después dentro de la casa de Gran Hermano. Y es que detrás de su eliminación con el 57,3% de los votos frente a Luz Tito dejó un claro mensaje para todos los jugadores. Detrás de estas dos mujeres, se jugó otra pelea, la del verdadero liderazgo dentro del reality. Ulises Apóstolo y Santiago Algorta estuvieron detrás de ella, hasta último momento haciendo campaña y con este resultado quedó expuesta la popularidad de cada uno. La hija del jugador de fútbol era una de las originales, estaba en el programa desde su inicio y permaneció 154 días en competencia dentro del juego.

Chiara cargó con el mote de acomodada en redes sociales por la supuesta influencia que podría tener su padre, Alejandro Mancuso, en los medios. La joven se refirió a esas versiones en el debate, post salida de la casa, y aclaró: “Primero que yo tengo 30 años, y si mi papá me hubiera querido acomodar creo que lo hubiera hecho mucho antes. Cuando le conté, el mismo día que me iba a aislar, porque ni de los casting le había contado, se puso pálido. Estaba en desacuerdo”. Por si esto fuera poco, Santiago del Moro reveló que “Chiara entró porque otra participante se bajó del taxi a último momento. El día que se tenía que aislar, dijo: ‘No voy’. Le agarró un ataque de pánico, en ese momento la productora la llamó un sábado a la mañana para ver si podía estar. Ella dejó todo y se fue a aislar”.

La casa sin Mancuso se convirtió en otra cosa y más desde que los jugadores se enteraron que la placa de este domingo iba a ser con votos positivos. Cada vez que el programa decide este tipo de modalidad para la eliminación, los hermanitos que hacen la plancha o no se muestra demasiado tiene que salir a la luz sí o sí. Con Juan Pablo De Vigili como líder de la semana, Gabriela Gianatassio, Lucía Patrone y Katia Fenocchio se vieron obligadas a levantar el perfil para sobrevivir.

El miércoles el conductor del reality hizo una sorpresiva visita a la casa, la última antes de la gran final del programa que será los primeros días del invierno según anunció Del Moro. “Va a ser el 22, 23, 24 o 25 de junio” contó y aclaró que “no será el 29 de junio”, como se especulaba. Durante la cena se pudieron ver las presentaciones que grabaron los jugadores y más de los castings que realizaron cuando eran aspirantes a ser parte del ciclo. Nuevamente, las declaraciones de Tato en su presentación despertaron polémica y sus fanáticos afirman que lo hicieron para perjudicar su imagen. “Soy profesor en la Universidad de Montevideo, donde doy clases de e-commerce. De los 30 alumnos, 25 son alumnas. Ya me conocen y me dijeron ‘ojito’”, declaró en su momento. Estas palabras despertaron polémica porque el perfil con el que se vendió el uruguayo nada tiene que ver con cómo se mostró durante los primeros cinco meses. Mientras veían el video, su archienemigo Ulises no paraba de hacer cara con miradas irónicas.

En este contexto comenzó la gala de eliminación con un piso de 14.2 puntos que le dejó Pasapalabra. En la cena de nominados Sandra Priore y Gabriela fueron las dos elegidas por la mayoría para abandonar la casa pero la voz que vale es la del público. De manera aleatoria salieron de la placa la Tana, Sandra, Eugenia Ruiz, Tato, Selva Pérez, Luz, Lourdes Ciccarone y Ulises. Finalmente, Gabriela y Luchi quedaron en la cuerda floja y la brasileña abandonó el reality con el 2.3% de los votos, en la noche en que Gran Hermano tocó una marca máxima de 15,7 puntos.