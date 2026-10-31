Rating: cuánto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Junior

Desde que debutó, Masterchef Junior se mantiene con buenos números de rating, en el día de menor encendido de la semana. Y es que la versión joven del reality de Telefe se basa en la cocina pero también es muy atractiva la espontaneidad de los niños que están frente a las hornallas más famosas de la televisión. Pero no todo es alegría ya que la semana pasada Toto y Emilia abandonaron el programa y fueron los primeros eliminados del ciclo.

Este viernes, los doce cocineros que quedan tuvieron que preparar el mejor plato de pasta de sus vidas para seguir en competencia. La gala arrancó 21.40 con un piso de 9,4 puntos liderando la franja. “Estoy rodeada de tallarines, ravioles, ñoquis. Hoy la protagonista va a ser la pasta, en el camino para ser el mejor Masterchef Junior de la Argentina”, adelantó Vero Lozano, delante de Ximena Sáenz, Ian Lucas y Germán Martitegui. “Como ya saben, el desafío de esta noche es hacer pastas pero no cualquier pasta, específicamente tallarines. Van a tener que amasar y estirar la masa en la sobadora para hacer los mejores tallarines. La salsa la van a poder elegir ustedes y es libre pero sí o sí tiene que tener queso crema. Lo que necesitan para preparar su masa está en la mesa y van a tener cincuenta minutos para cocinar”, les dijeron los miembros del jurado.

Luego de su paso por el mercado, los doce participantes empezaron con sus preparaciones. Como Teo y Giulietta consiguieron los platos más logrados del capítulo pasado tuvieron un beneficio: dos minutos más para cocinar sus pastas. A medida que fueron avanzando con las creaciones y los jurados les dieron consejos, a los pequeños cocineros, el rating trepó a los 10,2 puntos. A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares: Alma presentó tallarines con salsa de queso crema, verdeo, nueces tostadas y huevo frito, mientras que Camille optó por tallarines con salsa rosa. Dante cocinó tallarines con salsa de champiñones camarones y panceta y Zoi, tallarines verdes con cebollas moradas, champiñones y zanahoria.

Por su parte, Aurora presentó tallarines con salsa de verdeo y cebolla morada aunque fue escasa, mientras que Tomás entregó tallarines con bacon, queso crema, champiñones , nueces y queso duro y además lo acompañó con unos chapatis (pan chato indio) por el que fue felicitado. Renata preparó tallarines con salsa de jamón, tomates cherries y verdeo. “Este plato podría estar en un restaurante, elegiste la vajilla perfecta, el grosor de la pasta es el que me gusta a mí, el sabor de la panceta es ideal, el nido es perfecto y los tomates le dan frescura”, la felicitó Martitegui.

Ámbar cocinó tallarines con jamón, cebolla de verdeo, champiñones y crocante de queso por los que fue felicitada. Ringo presentó tallarines con salsa de queso crema, cebolla y espárragos y Giulietta, tallarines verdes con tomate, albahaca, picante y queso crema. Valentín entregó tallarines con salsa de queso crema, champiñones, ajo y camarones, mientras que Teo optó por tallarines con salsa de tomate, queso crema y verduras.

Masterchef Junior lideró la franja con un pico de 11,5 puntos, en la noche en la que Renata y Valentín tuvieron los mejores platos y Aurora quedó eliminada. De todas maneras, Vero Lozano anunció que todos los chicos podrán volver en un futuro repechaje.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Pasadas las 21 comenzó Guido Kazcka con la segunda etapa de Es mi sueño con un piso de 5,1 puntos, segundo en la franja. En este tramo del programa, los famosos estaban interpretando diferentes canciones con dos participantes por vez, en el camino de eliminar candidatos que no llegarán al palco del Ópera. En esta noche se destacó Dante Ortega que recibió la visita de Guillermina Valdés que emocionó a todos con sus palabras, al hablar de su hijo. Eltrece quedó segundo en la franja con un pico de 5,8. El tercer lugar se lo disputaron LAM y Bendita con 3,6 y 3 puntos, respectivamente.

Pasadas las 22.30, en Otro día perdido, Mario Pergolini recibió a Luciano Pereyra como invitado central. El late show de Eltrece arrancó con un piso de 4,1 puntos y llegó a una marca máxima de 6,1 puntos, en el mano a mano con el cantante. Por su parte, BTV y Bienvenidos a ganar pelearon el tercer lugar en la franja con picos de 2,4.