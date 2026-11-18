Tras la última derrota frente a Uruguay, la selección argentina cerró el 2026 con un encuentro amistoso ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En el marco de la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para encuentros internacionales, el equipo de Lionel Scaloni tenía como objetivo ganar para sostener su historial dentro del campo de juego. La nueva era post Messi comenzó con un traspié en la Bombonera, la semana pasada, en un duelo que se jugó con muy poco público en las tribunas, en parte por el costo de las entradas y por la ausencia del astro.

El partido se transmitió por TyC Sports y en televisión abierta por Telefe con relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, y Sofi Martínez y Maxi López, desde el campo de juego. La previa comenzó a las 19.40 con un piso de 7,1 puntos que le dejó un flash de noticias, liderando la tarde. La principal novedad fue el regreso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, recientemente recuperado de una fractura en la mandíbula. El arquero, además, fue el capitán ante la ausencia de Cristian ‘Cuti’ Romero.

Pasadas las 20 empezó a rodar la pelota con un piso de 9,1 puntos, liderando la franja. A los pocos minutos, Argentina abrió el marcador después de una gran jugada colectiva. Julián Álvarez combinó con Enzo Fernández, que devolvió la pelota de taco. Aunque no llegó a conectar, Nicolás Paz apareció justo a tiempo y definió con el pie abierto, con un remate colocado, para establecer el 1 a 0. El rating trepó rápidamente a los 12,9. Luego, Álvarez convirtió el segundo gol, tras una magnífica jugada colectiva de la Argentina. Y más tarde, llegó el tercero de la mano de Nico Paz y un cuarto con el doblete de Julián. El seleccionado de Lionel Scaloni controló el juego y movió la pelota de un lado al otro, con una marca máxima de 16,1.

El segundo tiempo arrancó con un piso de 14,3 puntos. Franco Mastantuono, que ingresó en el entretiempo, recibió un pase dentro del área de Máximo Perrone y quedó solo frente al arco. El juvenil amagó para acomodarse y definió al primer palo para convertir el quinto gol de la selección argentina, apenas dos minutos después del comienzo del complemento. Más tarde, un pase rebotó en un defensor y le quedó a Alexis Mac Allister, que amagó, dejó a su marcador en el suelo y definió para convertir el sexto gol del equipo de Scaloni. En esa instancia, el rating trepó a los 17,3, la marca máxima de la noche. El partido cerró con un séptimo gol cuando Mastantuono combinó con Giuliano Simeone por la derecha y, tras una pared, encaró hacia el centro para acomodarse sobre su pierna zurda, sacó un potente remate bajo al primer palo que se le escapó al arquero y convirtió.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Cada vez que juega la selección, los números de rating cambian considerablemente. Pasadas las 21 arrancó Es mi sueño, en una nueva etapa, con un piso de 4,8 puntos. En esta instancia ya están establecidos todos los dúos de famosos con artistas amateurs y llegó el momento de la eliminación porque sólo ocho de ellos serán parte del palco de Ópera. Esta noche se destacó Tomás Cochello, participante de la primera temporada, junto a María Libedinsky que con “El bombón asesino” hicieron bailar a todos.

El ciclo de Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6 puntos. Detrás quedó LAM con 3,9 y Bendita con 2,7 puntos. Por su parte, Masterchef Celebrity vivió una tensa noche de eliminación ya que los famosos tuvieron que preparar galletas de masa sablé y colocarlas en una lata al momento de terminar la prueba. De la gala de última chance llegaron Rocío Robles, Karina Mazzocco, Josefina ‘China’ Ansa, Edith Hermida, Juli Poggio, Hernan Coronel, Pablo Migliore y Pablo Giralt, a ellos se sumó Campi que no logró el objetivo con su pollo deshuesado con guarnición, en la jornada de beneficios. El reality de cocina arrancó con un buen piso de 12,7 puntos que le dejó el partido.

Más tarde, Mario Pergolini recibió a Rodrigo de la Serna, como invitado central, antes del estreno de la serie Gordon. El late show de eltrece llegó a una marca máxima de 6,1 puntos, en el mano a mano con el actor cuando se refirieron a su rol en la ficción Okupas.

Impulsado por los números de rating del partido, en un prime time caliente, Masterchef Celebrity llegó a los 16,3 puntos, en la noche en la que Karina Mazzocco, Pablo Giralt y Juli Poggio tuvieron las mejores preparaciones y Edith Hermida junto a Rocío Robles quedaron en la cuerda floja. Sin embargo, el jurado decidió que ninguno tendría que ser eliminado por la calidad de todas las presentaciones. “En una prueba tan difícil, sería injusto eliminar a alguien porque ninguno cometió un error grave. Descansen porque esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”, aclaró Damián Betular.