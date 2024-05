Camila Homs se sinceró sobre el drama que vivió tras contraer dengue: “Sentía que me iba a morir”

Escuchar

El fin de semana, Camila Homs compartió en su perfil de Instagram el difícil momento que atravesó tras contraer dengue. “Cuídense mucho”, le recomendó a su millón de seguidores. Si bien logró recuperarse a tiempo para viajar a Santiago del Estero a alentar a su novio, José Sosa, en la final de la Copa de la Liga, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), se sinceró sobre los duros días que debió atravesar como consecuencia de la enfermedad. “Sentía que me iba a morir”, aseguró.

El viernes a última hora, Cami Homs publicó en sus stories de Instagram una foto suya en blanco y negro y escribió: “Recién hoy empecé a sentirme un poco mejor y me pude levantar de la cama después de dos días muy, muy feos por tener dengue”. Asimismo, les dejó una recomendación a sus seguidores: “Cuídense mucho y traten de siempre usar repelente”.

Cami Homs compartió con sus seguidores como fue su recuperación tras contraer dengue (Foto: Instagram @camihoms)

En lunes, en tanto, en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una entrevista que le hicieron, en la cual se sinceró sobre la dramática situación que vivió tras haber contraído dengue. “Estoy todavía en proceso de cura. La pasé horrible”, reconoció y dijo que fue “peor” de lo que podía imaginarse.

“Creo que ni con el Covid me sentía tan mal”, advirtió y en esa misma línea reflexionó: “Uno piensa ‘no, a mí no me va a agarrar’ o al menos yo estaba confiada. Trataba de tomar todos los recaudos habidos y por haber, pero vivo en una casa rodeada de naturaleza. Yo creo que me lo agarré una vez que salí a andar en rollers”.

"Lloraba del dolor que estaba sintiendo en mi cuerpo", se sinceró la exparticipante del Bailando 2023 (Fuente: Instagram/@Camihoms @rodridepaul)

“Hubo dos días que sentí que me iba a morir, te juro, no podía abrir los ojos. Un día entero, sin tocar el teléfono, no podía mirar una pantalla, no podía ver la claridad del día porque era un dolor perturbante total. A la noche lloraba del dolor que estaba sintiendo en mi cuerpo, no lo toleraba”, se sinceró la modelo. A modo de concluir con el tema, aseveró: “Le decía a mi novio y a mi mamá, ‘tengo miedo de como voy a estar mañana’ porque mi cuerpo ya no tolera más este dolor. Real lo pasé muy feo”.

Camila Homs mostró la intimidad de los festejos de Estudiantes campeón junto a su novio José Sosa

Tras unos largos días de reposo en casa, Homs logró reponerse lo suficiente como para estar presente el domingo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y acompañar a su novio José Sosa en la final de la Copa de la Liga Profesional. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, y con un mismo resultado en el alargue, Estudiantes de La Plata se consagró campeón ante Vélez Sársfield, tras vencer 4-3 en la tanda de penales.

La dedicatoria de Cami Homs a su novio José Sosa instagram @camihoms

Como Sosa es una de las figuras de Estudiantes, a la hora de los festejos todas las cámaras se posaron en él y captaron el momento en el que su novia ingresó al campo de juego a darle un afectuoso abrazo. La modelo compartió en sus redes varias postales de las celebraciones, incluida una dedicatoria especial para su campeón. “Orgullosa del hombre que sos, de que todo lo que te proponés lo lográs y agradecida de poder acompañarte y compartir esta felicidad juntos. Te amo amor de mi vida”, expresó.