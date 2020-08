Reni Santoni. A los 81 años, falleció el actor de Seinfeld y Harry, el sucio

Reni Santoni, actor de Seinfeld y otros programas de televisión y de películas como Harry, el sucio y Bad boys, falleció a los 81 años

El actor estadounidense Reni Santoni falleció a los 81 años. El artista, que fue conocido entre otros papeles por interpretar a Poppie en la sitcom Seinfeld, estaba enfermo desde hace algún tiempo, aunque no trascendió la causa de su fallecimiento. Además de la popular seriecómica estadounidense de la década del 90, Santoni había participado en películas como Harry el sucio y Bad Boys.

Según publicó Tracy Newman -guionista, productor de televisión y amigo de Santoni- la fecha de fallecimiento del actor fue el sábado 1 de agosto. "Aquellos de ustedes que lo conocían sabían lo divertido que era, qué gran actor, improvisador, intérprete. Fabuloso", apuntó Newman. "Muy brillante. Lo quería mucho y lo extrañaré. Otro grande se fue. Tengo muchas fotos maravillosas de él y las publicaré durante la próxima semana", añadió el homenaje al fallecido actor.

Santoni nació en la ciudad de Nueva York el 21 de abril de 1939. Sus primeros pasos en el arte dramático los dio como actor del teatro off, en Broadway. Así, protagonizó The Umbrella y The Mad Show.

En el cine, Santoni obtuvo su primer papel con El prestamista, la película estrenada en 1964 y en la que interpretaba a un drogadicto que intentaba vender una radio. Pero su papel más importante en la pantalla grande llegó Enter Laughing (1967), en la que interpretó a un repartidor. Otros personajes a los que le dio vida en el cine fueron Chico González en Harry el sucio, Ramón Herrera en Bad Boys o Gonzales en Cobra, el brazo fuerte de la ley.

Quizás su papel más popular por la masividad que alcanzó la serie fue el que le tocó en Seinfeld, en el que interpretó a Poppie. A partir de ese papel fue que se le presentaron otras oportunidades en series y logró ser parte de Murder One, Anatomía de Grey, C.S.I., Franklin y Bash, que fue su último trabajo como actor, en el año 2012.