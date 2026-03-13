Íconos de los Oscar: los diez vestidos que marcaron un antes y un después en las ceremonias

Encaje, brillos y bordados de piedras. Transparencias, colores o simplemente blanco y negro. Esos son algunos de los diseños que supieron pasar por la alfombra roja de los Premios Oscar. Y es que la noche más importante de Hollywood no solo es reconocida por premiar a lo mejor del cine, sino por ser un auténtico desfile fashionista. Las mujeres que se consagraron en la categoría de mejor actriz principal supieron llevar piezas que se convirtieron en íconos, como el Dior con el que Jennifer Lawrence se tropezó o el Louis Vuitton de Emma Stone que se rompió antes de que subiera al escenario a agradecer su galardón.

Este domingo 15 de marzo a las 21 comienza la edición número 98 de los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y hay mucha expectativa por lo que ocurre en la alfombra roja del Dolby Theater. Es anunciado que el vestuario de la ganadora a mejor actriz —Jessie Buckley es la gran favorita por Hamnet— dará que hablar, ya sea por su acierto o error. En la glamorosa previa, un repaso por 10 looks inolvidables que supieron llevar las ganadoras de la estatuilla dorada.

1) Audrey Hepburn

Cuando recibió su Oscar, Audrey Hepburn lució elegante y delicada con un vestido de encaje blanco LA NACION

Elegancia, delicadeza y un sofisticado guiño al cine. Cuando en 1954 Audrey Hepburn subió al escenario del Hollywood Pantages Theatre para aceptar su premio a mejor actriz por La princesa que quería vivir (Roman Holiday), varios advirtieron que su vestido blanco de encaje, ceñido a la cintura, era conocido. Y lo era. El diseñador Hubert de Givenchy le cumplió el deseo y modificó el vestido que usó para su última escena como la princesa Anne para que pudiera lucirlo frente a todo Hollywood.

2) Grace Kelly

Grace Kelly ganó el Oscar por su papel en la película The Country Girl

La princesa de Hollywood no podía faltar en esta lista. Grace Kelly tuvo una carrera en el cine antes de casarse con Rainiero III de Mónaco y hasta ganó un Oscar por su papel en The Country Girl. Cuando recibió el premio, lo hizo con un sofisticado vestido verde con escote recto, breteles finos y falda fruncida de la diseñadora Edith Head.

3) Barbra Streisand

En su victoria en los Oscar, Barbra Streisand lució transparencias y brillos Getty Images

En 1969, Katharine Hepburn y Barbra Streisand compartieron el Oscar de mejor actriz, pero, ante la ausencia de la primera, la segunda fue la protagonista de la noche. El encargado de vestirla con su osado set de dos piezas con transparencia y brillos fue el diseñador canadiense Arnold Scaasi.

4) Cher

Cher y su vestido a puro brillo, escote, piedras y transparencia AP

En 1988, la intérprete de “Strong Enough” fue reconocida como mejor actriz por su trabajo en Hechizo de luna (Moonstruck). Para dicha ocasión se lució con un osado y sensual vestido bordado de Bob Mackie, que tuvo brillos, piedras, escote y transparencia.

5) Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow aceptó su Oscar luciendo un diseño rosa de Ralph Lauren Getty Images

Si bien la victoria de Gwyneth Paltrow por Shakespeare enamorado (Shakespeare in Love) fue una de las más cuestionadas de la historia de los premios, su vestido color rosa —uno de los colores menos elegidos entre las ganadoras— se convirtió en una pieza memorable. Lució un diseño de Ralph Lauren de corte princesa con un escote en V y vaporosa falda.

6) Julia Roberts

Julia Roberts y su vestido blanco y negro para los Oscar de 2001

El Oscar de Julia Roberts por Erin Brockovich es uno de esos difíciles de olvidar, al igual que su vestido, y no solo por su elegancia sino también por su sencillez y sofisticación. Lució un diseño negro de Valentino con tiras blancas sobre los hombros que caía sobre el centro y se extendía también en la cola confeccionada en un delicado tul.

7) Halle Berry

Cuando ganó su Oscar, Halle Berry lució un diseño de Elie Saab color bordó con transparencia y cola

En 2002, Halle Berry hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en consagrarse en la categoría de Mejor actriz principal por su rol protagónico en El baile del monstruo (Monster’s Ball) y llevó un vestido acorde al logro. Lució un diseño de Elie Saab color bordó con transparencias y flores bordadas en la parte superior y una voluminosa falda irregular confeccionada en tafetán de seda. En noviembre de 2024 volvió a usarlo para un desfile de la firma.

8) Charlize Theron

En 2004 Charlize Theron usó un vestido de Gucci bordado con piedras Archivo

Elegancia y sensualidad, así se podría describir el look de Theron en 2004 cuando ganó por Monstruo (Monster). Usó un diseño de Gucci color nude ajustado con escote en V, una apertura en la parte superior y una cola. ¿El detalle? Estaba íntegramente bordado con delicadas piedras en diferentes tamaños.

9) Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, su Oscar y su vestido de Christian Dior Archivo

La protagonista de El lado luminoso de la vida (Silver Linings Playbook) hizo historia por convertirse en una de las actrices más jóvenes en ganar el Oscar, sino también por protagonizar la mejor caída de la historia de los premios. Mientras subía al escenario, se tropezó con su vestido y terminó recostada en las escaleras. El diseño strapless de Christian Dior Haute Couture ceñido a la cintura y con una voluminosa falda, presuntamente valuado en cuatro millones de dólares, se convirtió en una pieza icónica.

10) Emma Stone

Emma Stone recibió su segundo Oscar luciendo un diseño verde menta de Louis Vuitton FREDERIC J. BROWN - AFP

La segunda victoria de Emma Stone en los Oscar incluyó una emergencia de moda. Lució un vestido sin tirantes con cintura acampanada estilo peplum y cola en color verde menta. Se trató de un diseño personalizado de Louis Vuitton confeccionado por Nicolas Ghesquière.

Emma Stone sobre su vestido roto en los Oscar 2024

Sin embargo, durante la performance de Ryan Gosling de “I’m Just Ken”, la pieza se rompió. “¡No miren la parte de atrás de mi vestido!", gritó sobre el escenario cuando subió a recibir la distinción por Pobres criaturas (Poor pens).