Rating: cuánto midió una de las últimas galas de eliminación de Masterchef

Cuando a mediados de octubre del año pasado Telefe estrenó una nueva temporada de Masterchef Celebrity, 24 grandes figuras se embarcaron en la odisea de ser parte del concurso culinario más exigente de la televisión. Semana a semana, un famoso iba dejando el programa y se fueron enfrentando a todo tipo de desafíos. Desde cocinar a ciegas a utilizar todo tipo de materias primas, los participantes tuvieron que dejarlo todo para seguir dentro de la competencia. Por eso, en estas instancias finales, es doble el mérito de quienes llegaron y siguen el camino hacia la final que será la semana próxima.

Tras la salida de Evangelina Anderson y Agustín “Cachete” Sierra, dos grandes candidatos a ganar el concurso, los seis participantes que siguen en carrera entraron en la etapa final. Todos quieren llegar pero uno solo se consagrará como el mejor cocinero amateur del país. Antes de eso tendrán que enfrentar varias pruebas muy complejas que dejarán a varios fuera de juego. A partir de esta instancia, la competencia es a todo o nada. Y esto se pudo ver en la gala de eliminación de este viernes donde Sofía “La Reini” Gonet, Emilia Attias, Ian Lucas, Maxi López, Marixa Balli y Claudio “Turco” Husaín tuvieron que presentar dos preparaciones: un plato libre y otro con salchicha parrillera. Pero como en Masterchef nada es lo que parece, para el segundo plato se enfrentaron a una caja misteriosa con una pequeña trampa por parte del jurado. “El contenido de esa caja lo va a descubrir recién cuando pasen 30 minutos de haber comenzado a cocinar, porque esta noche queremos que preparen dos platos, en 60 minutos”, reveló Damián Betular.

“Como ven, cada uno va a poder usar dos estaciones. En una mesada van a cocinar el primer plato con los ingredientes del mercado, y en la otra con los otros ingredientes. A partir de los 30 minutos, cuando hayan levantado la caja, se van a tener que mover entre las dos estaciones. Sean muy estratégicos y, esta vez sí, hay que pensar en los tiempos. Tengan en cuenta que para el primer plato ustedes van a contar con 60 minutos y para el segundo solo 30. Son dos preparaciones, dos emplatados, dos estaciones. Piensen muy bien lo que van a hacer”, les advirtió Germán Martitegui.

En la noche de viernes, donde por lo general el encendido de la televisión abierta baja, la gala de eliminación de Masterchef Celebrity comenzó, liderando la franja, con un piso de 9.3 puntos que le dejó Telefe Noticias. Cuando se cumplieron los 30 minutos, Wanda les anunció que podían descubrir los ingredientes que se hallaban debajo de la caja misteriosa. Dentro se encontraron con tomates, huevos, hierbas frescas, harina, polenta, manteca, leche, ají, choclo, zanahoria, cebolla, papas, salsa de tomate y provoleta, entre otras cosas, además de la salchicha parrillera que debía ser la base del plato.

Allí empezó la verdadera carrera contra el reloj con la presión de saber que el peor plato quedaría fuera de la competencia, a pocas galas de la tan ansiada final. A la hora de las devoluciones, el rating trepó a los 12.6 puntos. El primero en presentar sus platos fue Ian Lucas, Ribs con coleslaw y salchicha parrillera con salsa criolla y pesto de tomate, por los que fue felicitado. Luego llegó el turno del Turco con alitas de pollo agridulces y polenta con salchicha parrillera; seguido de Maxi Lopez que preparó tagliata de bife de chorizo y ribs de choclo, junto con papa rosti con salchicha parrillera. Más tarde pasó al frente Marixa Balli con hongos rellenos con camarones con salsa y provoleta con salchicha parrillera y tomates confitados. Emilia Attias cocinó una polenta cremosa y una ensalada thai y la Reini, medallón de polenta con salchicha parrillera y peras al malbec.

En la otra competencia, la del rating, el concurso de Telefe se enfrentó con el quinto programa de Es mi sueño con Guido Kaczka que cosechó una marca máxima de 6 puntos. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante el jurado, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno, desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes, accederán al “Palco del Ópera”. Esta noche, sorprendió la performance de Florencia Cejas que interpretó “I feel good” y no solo consiguió las cuatro luces verdes, el jurado la aplaudió de pie.

Por otro lado, Beto Casella con BTV se ubicó tercero en la franja con 2.3 puntos, mientras que Bienvenidos a ganar con Hernan Drago marcó 1.8. Masterchef Celebrity lideró la franja con un pico de 13.4 puntos, en la noche en la que Marixa y el Turco quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la exvedette fue eliminada de la competencia. “Me tocó, me voy yo. Este cierre tiene que ser con buena onda. Estoy sumamente feliz y agradecida. Gracias Masterchef y a todos mis compañeros, que gane el que mejor cocine”, dijo mientras se despidió con una sonrisa al ritmo de su tema “Cachaca”.