Revelan qué sucedió en el encuentro íntimo entre la China Suárez y Mauricio Icardi en París

La panelista Yanina Latorre reveló en “Los Ángeles de la Mañana” (eltrece) nuevas intimidades sobre la presunta cita entre la China Suárez y Mauro Icardi, que habría tenido lugar en el hotel Le Royal Moceau. Al respecto, la periodista citó a su fuente, un petisero de polo, y contó que Icardi le habría dicho a sus compañeros de equipo en el vestuario que “solo se besaron” con Suárez porque él “tenía fiebre”.

A su vez, Latorre contó que, al día siguiente del presunto encuentro íntimo entre ambos, Icardi habría llegado al entrenamiento “haciéndose el canchero y diciendo: ¿tanto lío y fue solo un chat?”. Además, ese día les “juró” a sus colegas “que no se habían visto” con la artista, aunque días después, se habría desdicho. Según Latorre, después de la información que ella misma reveló en LAM sobre su encuentro en el hotel, los futbolistas “bombardearon a preguntas” al delantero hasta que él confesó que la cita había ocurrido, y admitió que, para su concreción, contó con la complicidad de su cuñado. Además, reveló un detalle desconocido sobre el programa del que participa: “Los jugadores nos miran todos los días”.

La China Suárez y Mauro Icardi solo se habrían besado

De acuerdo con Yanina, Icardi “volaba de fiebre”, pero como ella ya estaba en el hotel, “fue igual para no quedar como un bolud... y no pasó más nada que un beso. Acto seguido, con una crítica para Icardi, Latorre dio su hipótesis de por qué explotó el Wandagate: “Todo esto pasa porque Icardi es bol..., si no, no hubiera pasado. ¿A quién se le ocurre cag... a Wanda con la China Suárez?”, e indicó que “Wanda es peligrosa” a la luz del “quilombo que armó”.

Por último, la periodista Pía Shaw le preguntó a Latorre si, efectivamente, ella creía que Icardi y Suárez no habían tenido relaciones por la presunta fiebre del jugador: “Yo creo que pudo haber tenido fiebre y es medio bol..., porque lo digo en todos lados y todo el mundo me sostiene lo mismo”. A su vez, estimó que si el hecho se consumó, o no, es “lo de menos”.

¿Reconciliados?

En las últimas horas, el jugador realizó una serie de publicaciones que sugieren que el vínculo seguiría intacto, al margen de los rumores. Primero, Icardi subió una foto con su familia en el avión de viaje a Milán, y luego, compartió una historia con un texto que no deja lugar a la duda: “Qué lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría”. En tanto, Wanda Nara obvió mencionar o mostrar al padre de sus hijas en la red social.