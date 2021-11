Ahora acusan a Wanda Nara de causar la separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Desde que Wanda Nara volvió a separarse de Mauro Icardi, luego de recibir un mail con detalles sobre el presunto encuentro en París entre el futbolista del Paris Saint-Germain y María Eugenia “la China” Suárez, trascendió un nuevos detalles sobre el escándalo del Wandagate. Al parecer, la empresaria sabía de la infidelidad de su marido desde mayo y habría tomado la decisión de revelarle la verdad a la entonces pareja de la actriz, Benjamín Vicuña.

Este viernes, durante la emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece), Yanina Latorre se preguntó: “¿Vos te pensás que si Wanda está tan enojada, es porque hay solo esto? Para mí, estoy convencida, hay mucho más, y para mí, Wanda vio mucho más”.

Se conocieron más detalles sobre la presunta cita de la China Suárez e Icardi

Luego, la panelista aseguró que Wanda “sabe todo desde mayo”, e hizo referencia a la reconciliación del 26 de octubre, que parecía poner fin al escándalo. “Una vez que ella (por Wanda) se arregla con Mauro, a alguien no le habría gustado el arreglo. No tiene por qué ser la China. [Puede ser] el amigo por ahí, que dice: ‘Yo a esta le arruino la vida’ y le empezó a mandar mails anónimos donde empezó a contarle más cosas de las que ella desconfiaba. Lo acorraló e Icardi confesó”.

Asimismo, de acuerdo con información publicada en eltrece, una fuente cercana a Wanda reveló que “en mayo, cuando se enteró de todo, [Wanda] llamó a Vicuña para contárselo y por eso [la China y Vicuña] se separaron”.

El anuncio oficial de la ruptura entre la China y Vicuña

A finales de agosto pasado, Benjamín Vicuña utilizó sus redes sociales para confirmar su ruptura con la China Suárez, madre de sus dos hijos Magnolia y Amancio. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió el actor chileno a través de sus Stories en Instagram.

El mensaje con el que Benjamín Vicuña anunció la separación en sus redes sociales

“Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, termina el mensaje.

Según trascendió más tarde, el anuncio tomó por sorpresa a la China, quien no estaba al tanto de que el padre de sus hijos iba a publicar un comunicado en sus redes confirmando la separación. “Se enteró en el momento, cuando lo vio”, contó en su momento Marcelo Polino, en su ciclo radial Polino Auténtico.

El anuncio de Benjamín Vicuña tomó por sorpresa a la China Suárez Instagram @benjavicuñamori

“Me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”, reveló el periodista y añadió: “Yo pensé que no me iba a contestar, en medio de este lío, pero, muy amorosamente, me dijo que estaba transitando este momento, que se había sorprendido con el posteo. Y me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloja, pero me dijo que no hubo nada puntual”.

Además, en esa ocasión Polino aseguró: “[La China] me dijo: ‘Estamos en paz, no hay terceros en discordia’”.