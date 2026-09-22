Cuándo empieza MasterChef Celebrity: fecha y hora del estreno
El certamen de cocina tendrá su inicio el lunes 28; quiénes serán los participantes y jurados
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Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe). El certamen de cocina, conducido por Wanda Nara, ya comenzó las grabaciones y tendrá su estreno formal el próximo lunes 28 de septiembre a las 22.15.
“Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada de Masterchef Celebrity”, anunció la cuenta oficial en Instagram sobre una nueva temporada del programa que coronó, en la última edición, a Ian Lucas.
Durante las últimas semanas, se confirmaron los 24 participantes que estarán al frente de las cocinas e intentarán seducir al trinomio de jurados compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, en reemplazo de Donato de Santis, quien decidió no continuar en el formato televisivo.
Uno por uno: los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity
- Alejandro Lerner
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Morena Beltrán
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Pachu Peña
- Paula Trápani
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
Quiénes son los jurados
A comparación de la última edición de MasterChef Celebrity, el trinomio de jurados sufrirá una modificación. Quien abandonó su puesto es Donato de Santis para la llegada de Maru Botana.
Los dos puestos restantes seguirán en poder de Damián Betular y Germán Martitegui.
L-Gante no llegó a un acuerdo y no participará: quién es su reemplazante
Cuando parecía que Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, iba a ser uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity, el cantante de cumbia fue sustituido de la nomina por Mike Amigorena.
El motivo de su baja se debió a compromisos laborales del cantante que atentaban contra la agenda ya estipulada de antemano del programa.
“Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, informó la cuenta de Telefe Prensa en X para ponerle fin a una serie de especulaciones sobre su presencia o no.