Cuándo empieza MasterChef Celebrity: fecha y hora del estreno

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe). El certamen de cocina, conducido por Wanda Nara, ya comenzó las grabaciones y tendrá su estreno formal el próximo lunes 28 de septiembre a las 22.15.

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“Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada de Masterchef Celebrity”, anunció la cuenta oficial en Instagram sobre una nueva temporada del programa que coronó, en la última edición, a Ian Lucas.

MasterChef Celebrity comienza el lunes 28 por Telefe

Durante las últimas semanas, se confirmaron los 24 participantes que estarán al frente de las cocinas e intentarán seducir al trinomio de jurados compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, en reemplazo de Donato de Santis, quien decidió no continuar en el formato televisivo.

Uno por uno: los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity

Alejandro Lerner

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

Quiénes son los jurados

A comparación de la última edición de MasterChef Celebrity, el trinomio de jurados sufrirá una modificación. Quien abandonó su puesto es Donato de Santis para la llegada de Maru Botana.

Maru Botana será parte de MasterChef Celebrity Instagram: @marubotanaok

Los dos puestos restantes seguirán en poder de Damián Betular y Germán Martitegui.

L-Gante no llegó a un acuerdo y no participará: quién es su reemplazante

Cuando parecía que Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, iba a ser uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity, el cantante de cumbia fue sustituido de la nomina por Mike Amigorena.

Mike Amigorena se suma a MasterChef Celebrity como reemplazo de L-Gante (Foto: Instagram @masterchefargentina)

El motivo de su baja se debió a compromisos laborales del cantante que atentaban contra la agenda ya estipulada de antemano del programa.

El comunicado de Telefe

“Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, informó la cuenta de Telefe Prensa en X para ponerle fin a una serie de especulaciones sobre su presencia o no.