Revelan una presunta interna en el elenco de Casados con hijos: “No se hablan”

Sin dudas, la obra Casados con hijos se convirtió en uno de los grande sucesos del teatro de este verano porteño. La comedia que lleva al escenario del Gran Rex el éxito televisivo del mismo nombre realiza todas sus funciones a sala llena y ya se anunció que su estadía se extenderá unos días más. Pero, tras bambalinas, no todo sería perfecto entre los integrantes del elenco de la obra.

Según lo que contó este lunes Marcela Tauro en Intrusos (América), pese al gran momento que atraviesa la obra que se centra en las andanzas de la familia Argento, hay dos actores de Casados con hijos que, por una desavenencia que habrían tenido en el pasado, actualmente no tienen una buena relación. “No se hablan”, aseveró la periodista.

Marcela Tauro aseguró que dos integrantes de Casados con hijos no se hablan

En principio, la integrante de Intrusos fue enigmática en la entrega de su información. Solo habló de que “no sería la mejor relación entre dos compañeros de trabajo”. Luego dijo: “Para no decirte que no se hablan, o se hablan poquísimo”.

“Se conocen hace mucho, hacen teatro, hicieron juntos televisión. Antes se llevaban bien. Esto (la mala relación) empezó hace uno o dos años atrás. Ahora están trabajando y haciendo un exitazo. Uno de afuera dice: ‘Se llevan bárbaro’”, añadió la periodista, que iba respondiendo las preguntas que le hacían sus compañeros sobre el tema.

Pese a las sonrisas del elenco de Casados con Hijos -Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi- no estaría todo bien entre dos de sus integrantes, según Marcela Tauro PATRICIO PIDAL/AFV

Luego, todavía sin decir quiénes eran los intérpretes de Casados con hijos que no tenían una buena onda entre sí, Tauro adelantó de dónde provenía el conflicto entre ellos: “Es un tema típico de teatro. Yo no entiendo mucho, pero viste cuando estás en el escenario y morcillean (agregar letra al guion original), o me alargás, no me pasás los pies...”.

Más adelante, ante la insistencia de sus colegas por saber de quién estaba hablando, la periodista reveló: “Lo voy a decir: Marcelo de Bellis y Darío Lopilato. Ellos están haciendo un exitazo en la calle Corrientes, en el Gran Rex, en Casados con hijos”. En la obra, el primero de ellos interpreta a Dardo Fuseneco, el vecino de los Argento. Y el segundo, a Coqui, el hijo de Pepe y Moni Argento.

Florencia de la V., conductora del ciclo, añadió que los dos actores habían trabajado mucho con el productor teatral Aldo Funes, a lo que Tauro retrucó: “Ahí habría empezado la crisis”. Entonces, para aportar mayores precisiones, Guido Záffora señaló que De Bellis y Lopilato compartieron escenario el año pasado en la comedia Vamos a contar mentiras, con Viviana Saccone.

Marcelo de Bellis y Darío Lopilato no se llevarían bien, pese al éxito de Casados con hijos, según Marcela Tauro Instagram / @marcelo.debellis

“¿Es una cuestión de celos?”, preguntó entonces el mismo Záffora para saber más sobre el conflicto. “No sé si de celos. Uno sintió que, bueno, ‘este chico alarga mucho’, creo que no se hablan”.

Luego, la periodista volvió a aclarar que “el escándalo no fue ahora ,fue el año pasado o el ante año” e insistió: “No se hablan”.

En referencia a lo que sucede en el Gran Rex, en la obra que encabezan Guillermo Francella y Florencia Peña como Pepe y Moni Argento, Tauro aseguró: “Acá están guionados, no se nota nada. Está espectacular”.

Casados con hijos es el gran éxito de la temporada de teatro porteña

Luego, De la V., que tiene experiencia sobre diversos escenarios, añadió que los dos actores “van por la misma línea temporal, son humoristas”, y contó que en la vieja escuela los tiempos en el teatro eran muy medidos. “Si alargás, si das el pie”, son todas cosas que, en el pasado, generaron grandes disputas entre muchos actores, dio a entender la conductora.

“El título es: no se hablan desde aquella vez”, remató Tauro. Que luego, en referencia a Casados con hijos, señaló: “La obra es brillante. Francella está bárbaro, Flor (Peña) está espectacular”.

Para cerrar el tema, la conductora hizo una broma: “Iba a ver la obra esta semana, pero después de esto no sé si nos van a dar entradas. Pero bueno...”.

LA NACION