La esposa de Dani Alves explotó ante los rumores de divorcio: “Cuando tenga algo que decir, lo haré”

escuchar

Diez días atrás, Dani Alves fue detenido tras recibir una denuncia por agredir sexualmente a una joven de 23 años en Sutton, una exclusiva discoteca de Barcelona. Aunque desde que trascendió la noticia su esposa, Joana Sanz, no dudó en demostrarle su apoyo a través de las redes sociales, en las últimas horas diversos medios españoles aseguraron que habría iniciado los trámites del divorcio. Sin embargo, la modelo volvió a utilizar su perfil de Instagram para desmentir los rumores con un duro descargo.

Dani Alves y su esposa, Joana Sanz instagram @joanasanz

A comienzos del 2023, Dani Alves fue denunciado por una joven que aseguró que, el 30 de octubre del 2022, el futbolista abusó sexualmente de ella en el baño de un boliche bailable español. De acuerdo a lo declarado por la víctima, él la habría encerrado en un baño para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Desde que el caso llegó a los medios internacionales, Joana Sanz -con quien el deportista se casó en el 2016- se pronunció a favor de su marido en varias oportunidades. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, declaró, tiempo atrás.

Joana Sanz desmintió sus rumores sobre el final de su matrimonio con Dani Alves instagram @joanasanz

De acuerdo al magazine español El Programa de Ana Rosa, la modelo estaría con intenciones de ponerle un final a su vínculo. “Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un ‘vis a vis’ (verlo personalmente) y él dijo que no quería”, explicó Leticia Requejo, una de las periodistas del programa.

Asimismo, revelaron: “El día 30 de diciembre-cuando habrían ocurrido los hechos-, en un principio Joana iba a salir con su marido y fue el propio Dani Alves, quién dijo que no era un plan para chicas y que prefería salir con sus amigos”.

Poco después de que trascendieran estas versiones, Sanz no tardó en realizar una serie de publicaciones en sus Historias de Instagram para desmentirlas. En un principio, compartió fragmentos de la nota y escribió: “Está claro que si no tenéis noticias, las inventáis ¿Pero qué estáis diciendo?”.

Finalmente, se decidió a emitir un fuerte comunicado. Sobre un fondo negro, tipeó: “Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales”. Y cerró: “Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”.

El descargo de Joana Sanz sobre su supuesto divorcio de Dani Alves instagram @joanasanz

Al mismo tiempo que avanza el caso en la Justicia, Alves continúa en el pabellón 13 de Brians 2, donde viven reclusos con condenas por delitos sexuales. “Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, fue uno de los comentarios que habría dicho desde la cárcel.

LA NACION