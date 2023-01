Antonela Roccuzzo mostró el espectacular postre de chocolate y “fuego” que les sirvieron a Thiago, Mateo y Ciro

escuchar

Tras pasar unos días de vacaciones en los Alpes suizos, la familia Messi regresó a su casa en París para continuar con sus actividades. No obstante, eso no significa que no haya tiempo para pasear y divertirse por las calles parisinas. El domingo, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro salieron a comer y degustaron un exquisito postre “chocolatoso” que cautivó a sus 33 millones de seguidores.

La rosarina aprovechó el último día del fin de semana para pasar tiempo de calidad con sus hijos, en un restaurante parisino de lujo. “Almuerzo con mis bebés”, escribió en la publicación que superó los dos millones y medio de Me Gusta. Compartió una foto con Thiago, Mateo y Ciro detrás de la mesa, con amplias sonrisas en los rostros. Incluso, los cuatro combinaron sus looks, ya que eligieron prendas en la gama del blanco, negro y gris.

Mateo, Ciro y Thiago Messi disfrutaron de un almuerzo en París con su madre, Antonela Roccuzzo Instagram @antonelaroccuzzo

Pero si bien disfrutaron del almuerzo, lo más esperado fue el postre, que dejó boquiabiertos a los niños. En el video que compartió se pudo ver que el plato consistió en una abundante salsa de chocolate caliente que caía sobre una base de vainilla. La decoración consistió en galletitas trituradas alrededor y una llamarada azul a su alrededor.

Thiago, Mateo y Ciro quedaron maravillados con la presentación y en el clip se escuchó la reacción de los tres, ansiosos por probar un bocado. “¡Qué rico! Me lo voy a comer al chocolate”, “Es Nutella”, dijeron e incluso uno de ellos le preguntó inocentemente a su madre: “¿Má, me puedo comer la Nutella?”.

El delicioso postre que degustaron Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Cirro Messi en París

Pero si bien las imágenes dieron cuenta de que fue una linda salida familiar, faltaba un quinto integrante del clan. ¿Y Lionel Messi? Antonela compartió la foto y el video el domingo, mismo día que Leo formaba parte del 11 titular del París Saint-Germain para enfrentar de local al Reims, duelo que terminó con una igualdad de 1 a 1.

Tres meses a pura emoción

Los últimos tres meses fueron intensos para la familia del 10. A mediados de noviembre, Antonela y sus hijos viajaron a Qatar para alentarlo durante el Mundial, evento que terminó con la Argentina en lo más alto del fútbol. Luego, volaron a Rosario para pasar las fiestas en familia y celebrar el triunfo. Luego volvieron a Europa, hicieron una escapada a los Alpes suizos y regresaron a París, su casa desde hace dos años.

Si bien la mudanza de España a Francia fue sorpresiva, Antonela demostró que pudieron ambientarse. A través de su cuenta de Instagram comparte fotos y videos que dan cuenta de lo mucho que le gusta la ciudad. Incluso en las últimas horas, publicó un video que trasladó a sus seguidores automáticamente a París.

Antonela Roccuzzo paseó por París y compartió un video de la Torre Eiffel

La empresaria subió el video de un viaje en auto que realizó y grabó el momento justo en el que pasaba por la Torre Eiffel, una de sus construcciones favoritas tanto suya, como de su marido, ya que la eligieron como paisaje para algunas de sus citas románticas. En esta ocasión la escena fue de día y la musicalizó con una versión de la icónica canción “La Vie a Rose” de Édith Piaf.

