Esta semana, la duda de una usuaria de TikTok despertó un profundo debate acerca de cuál es la forma correcta de ducharse. Mediante la plataforma, Alexandra Lee, oriunda de los Estados Unidos, comentó que gracias a una reforma estructural de su baño, se dio cuenta de que no todas las personas se metían abajo del agua de la misma forma, algo que provocó una catarata de cuestionamientos sobre su práctica.

Las redes sociales están colmadas de este tipo de videos acerca de cuestiones cotidianas de la vida que, en un trasfondo, guardan incógnitas y secretos que varios nunca se detienen a observar. En esta oportunidad, la duda de Lee de 29 años, que hizo pública en su cuenta @alittlebitlovey, inquietó a muchos sobre la existencia de un modo correcto de bañarse, algo que, hasta este momento, parecía una pregunta insólita.

Gracias al diálogo con su madre, surgió la disputa de la manera “normal” de ducharse, ya que ninguna de las dos lo hacía igual. Es por ello que subió un video para que los usuarios dieran su opinión al respecto.

“Mamá me acaba de informar que hay dos maneras de ducharse y nos dimos cuenta de que ambas hacemos cosas opuestas”, comenzó Lee con su supuesto y agregó: “Cuando me ducho, el cabezal de la ducha está detrás de mí, por lo que el agua cae sobre mi pelo y mi espalda, por supuesto, me doy vuelta de vez en cuando y me muevo”.

La usuaria de TikTok despertó la polémica en las redes por su presunta forma de bañarse (Fuente: TikTok/@alittlebitlovey)

Lo que para la usuaria pareció una cuestión habitual y que todo el mundo respetaba, para su madre resultó ser todo lo contrario: “Pero ella se ducha, principalmente, de cara al cabezal de la ducha, por lo que el agua le golpea en la cara y le baja por el cuerpo”. Además, su progenitora sostuvo: “Y a ella le sorprende que yo haga lo contrario y a mí me sorprende que ella haga lo contrario. Siento que la forma normal de ducharse es con el cabezal de la ducha detrás de uno y mirando en esa dirección”.

En tanto, luego de sembrar la duda, la creadora de contenido incentivó a sus seguidores: “¿A alguien más le sorprende esto? Ahora necesito saber cuál es la forma normal de ducharme”. El video rápidamente cosechó más de cinco millones de reproducciones y 21.000 comentarios.

El clip, que se titula “Ahora necesito saber cuál es la forma normal de ducharse”, recibió comentarios que se enfrentaron entre sí, ya que muchos acompañaron la idea de Lee y otros la de su madre. “Yo cierro los ojos y doy vueltas, luego intento adivinar qué tengo adelante mío”; “Cuando me lavo el pelo le doy la espalda a la ducha, cuando no me lavo el pelo es mirando a la ducha”; “No, porque someterse voluntariamente a la caída de agua en la cara no suena nada divertido” y “No puedo creer que haya personas que enfrentan su cara al agua de forma voluntaria”, fueron algunas de las opiniones al respecto.

Lo cierto es que uno de los usuarios decantó en un comportamiento que se consideró como lógico y señaló: “En las películas la gente siempre mira hacia el agua, así que eso es lo correcto”.