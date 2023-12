Descubrió un error en la construcción de una casa, apuntó contra el albañil y se viralizó en TikTok: “Cualquier cosa hizo”

escuchar

TikTok tiene la particularidad de que, con tan solo un clic, un video pueda llegar a todos los rincones del país en cuestión de segundos. En las últimas horas, el contenido que compartió un contratista de albañilería no fue la excepción y se robó la atención de más de uno.

A través de su perfil, @ezequq contó que descubrió un error en la construcción de la casa de su hermana. “Mi hermana contrató un albañil y miren lo que hizo en la pared: se le fue cinco centímetros”, escribió sobre la publicación en la que se ve la pared desnivelada de manera evidente.

El posteo obtuvo más de 75.000 likes y cientos de comentarios de los usuarios, quienes no podían creer lo que estaban viendo. “A mí lo que me llama la atención es que entre algunos ladrillos no hay cemento”; “Pero le dio un ataque de presión para quedar así de torcida la pared jajaja”; “No sé nada de construcción, pero solo el aspecto de la pared dice mucho... no sé cómo lo haré cuando construya mi casa” y “¿Solo 5? Yo supervisé una de 20 cm y no es broma jajaja”, comentaron solo algunos.

No es la primera vez, ni seguramente la última en que desastres así se viralicen en TikTok. En agosto de este año, fue la construcción de un baño la que no pasó desapercibida por los usuarios. “Cuando contratás a un albañil barato”, escribió @aguus.cord en el video que acumuló más de tres millones de reproducciones y 200 mil likes, donde se pudo ver cómo un joven que intentaba cerrar la puerta del baño, cada vez que quería llevar a cabo la acción, se rozaba la perilla de la luz, encendiéndola de manera instantánea.

“Hay que derrumbar la casa y volver a construirla”; “Corré la pared un poquito para atrás y listo”; “Dan vuelta el interruptor y queda automático, es muy fácil”; “¿Y si das vuelta la casa y el enchufe lo dejas así?”; “Lijá un poco la puerta a la medida de la perilla”; “No fue un albañil barato, es un electricista barato”; “Dejá la puerta abierta, ya fue jajaja” y “Tienen que lijar la puerta un poco para que pase por ahí sin tocar el switch”, le dijeron algunos.

La viral idea de un albañil para construir sin usar la escalera

Un albañil se viralizó en TikTok y no por sus habilidades del oficio, sino por cómo llevaba a cabo su trabajo. Es que en vez de utilizar una escalera, eligió un elemento poco convencional que sorprendió a todos y que no tardó en replicarse en la red social.

El joven se volvió viral por su idea de usar zapatos para tener más altura (Foto: Captura de video)

Josué Peréz alcanzó el millón de reproducciones y tuvo miles de reacciones cuando fue captado mientras trabajaba entre ladrillos y cemento, con zapatos de taco alto. ¿El motivo? Al parecer los usa como una herramienta ante la falta de una escalera para terminar una pared.

“Cuando eres albañil y no tienes escaleras... pero sí tienes tacones”, decía el video en cuestión como descripción. En las imágenes se hizo un primer plano de los zapatos del hombre mientras realizaba su oficio.

LA NACION

Temas TikTokVirales