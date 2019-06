En una entrevista radial, el actor dio su opinión sobre qué características debería tener el próximo Presidente

"La votaría a Susana Giménez como Presidenta, sólo que tendría que discutir algunas cosas de su Gabinete. Si fuera por honestidad y caminar derecho en la vida, sí, obviamente la votaría", contó entre bromas, Ricardo Darín , en una entrevista radial.

Aunque rápidamente aclaró: "Sin embargo, la verdad es que los argentinos necesitamos más que eso solamente. Necesitamos capacidades, gente que sepa de lo que está hablando y qué es lo que quiere hacer. Y si es posible, que tenga la amabilidad de contarnos qué quiere hacer para que nosotros decidamos si queremos acompañarlo o no. Eso sería un hito".

Y agregó: "Después uno puede decidir, pero que nos cuenten ideas porque todos formamos parte del mismo barco".

Por último, en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor contó que en agosto se estrenará La odisea de los giles, una película en la que compartió elenco junto a su hijo, el Chino Darín y que está producida por ellos. "Fue algo completamente distinto. Es lo más importante en lo que me embarqué hasta el momento. Es como si todas las líneas convergieran en este punto, porque no solo nuestra productora, Kenya, está al frente del proyecto, sino que es la primera vez que el Chino y yo trabajamos juntos", señaló.

"Trabajamos de padre e hijo en la ficción, pero en la productora me parece que el padre es él. Tiene gran capacidad para la mirada de la producción, su obsesión por el trabajo encuentra un espacio perfecto dentro de lo que es la concepción de un proyecto. Tiene muchas ideas, mucho empuje y me contagia. Por supuesto que también discutimos, pero estamos muy entusiasmados", contó.

Además, adelantó que también forman parte del elenco Luis Brandoni, Rita Cortese, Verónica Llinás, Marco Antonio Caponi, Daniel Araoz y Carlos Belloso, y que el film está dirigido por Sebastián Borensztein.