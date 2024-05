Polémica en Gran Hermano: los rescatistas que dejaron que el perro Arturo entre a la casa ahora piden sacarlo

Escuchar

Durante los últimos días de abril, los participantes de Gran Hermano (Telefe) recibieron una sorpresa inesperada. La competencia avanza cada semana y la tensión se mantiene en la casa más famosa del país y, al igual que sucedió en la edición pasada con Caramelo y Mora, este año Santiago del Moro anunció la llegada de Arturo, un pequeño perro que revolucionó el reality. Pero, ahora, la protectora que lo dio en adopción reclamó su salida de la televisión y envió un alarmante mensaje: “No puede seguir viviendo en ese ambiente inestable”.

Martín Ku se convirtió en el fiel acompañante de Arturo tras su ingreso a la casa hace apenas unos días. El animal se mostró asustado al entrar, en medio de los gritos de emoción por su llegada y un escenario nuevo a conocer. “Vos ya sos el dueño del perro. Por más que esté 24 horas monitoreado por un veterinario, que tenga a su paseador, que tenga su mejor alimento, su medicación y toda la atención del mundo; tiene un dueño que sos vos”, le advirtió Santiago del Moro al participante para remarcar sus responsabilidades.

En tanto, la protectora Huellitas Perdidas, cuyos rescatistas encontraron a Arturo y quisieron brindarle una oportunidad mejor, emitió un contundente comunicado para solicitar que se retire de la casa más famosa del país.

“Queremos manifestar nuestro descontento con los hechos que están sucediendo en Gran Hermano con respecto a un perro rescatado del maltrato, que ingresó al programa para que sea su hogar de tránsito, los participantes le brinden los cuidados necesarios y posteriormente sea dado en adopción”, detallaron en su mensaje cuenta de Instagram.

El comunicado de Huellitas Perdidas Instagram: huellitasperdidasok

La organización reclamó la salida de Arturo de la casa de Gran Hermano y aseguró que la producción le denegó la solicitud, por lo que iniciarán acciones legales para lograr su objetivo. “Ante esta negativa, no vemos otro remedio. Pusimos todo de nuestra parte para que esto se solucione lo más sano posible para Arturo”, apuntaron.

En tanto, una representante de esa comunidad detalló a LA NACION los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “Cuando llegó a Huellitas Perdidas, Arturo estaba desnutrido, deshidratado y con mucho miedo”, describió. Además, contó cómo fue su ingreso a Gran Hermano: “Nos habían prometido que iban a hablar sobre el maltrato a los galgos, a concientizar sobre lo importante que es adoptar, transitar y castrar”.

Los rescatistas de Arturo pidieron su salida de Gran Hermano Captura

“Pero se están viviendo muchísimos episodios de violencia. Prácticamente, son más las situaciones de violencia que las horas de tranquilidad y no está bueno para nadie. Arturo no puede seguir viviendo en ese ambiente inestable y sin rutinas, que son indispensables para una buena salud anímica”, aseveró.

Cuáles son los argumentos de la protectora para solicitar que Arturo abandone la casa de Gran Hermano

La protectora de animales compartió un contundente comunicado a través de su perfil de Instagram y señaló que el objetivo del ingreso de Arturo en la casa de Gran Hermano fue “generar un mensaje de concientización sobre la importancia de involucrarse, rescatar, transitar y dar en adopción”.

Pero, hallaron un resultado que no coincidía con sus intenciones. “Con lo acontecido, creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites que, desde lo que nos respecta, no son sanos para Arturo. Nos equivocamos”, alegaron. “Sin embargo, debido a los hechos de suma violencia, producidos recientemente, generados entre los participantes del reality, consideramos que ya no es un hogar adecuado para Arturo. Solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano la restitución del perro”, sumaron. A su vez, destacaron que se produjeron situaciones de violencia en la casa.

Las situaciones que destacaron los rescatistas Instagram: melchorlez

Posteriormente, Huellitas Perdidas informó de que la respuesta de la producción fue negativa. “No está dispuesta a entregar a Arturo, pese a nuestro requerimiento y puesta a disposición. Obtuvimos como respuesta un no, argumentando que podemos verlo las 24 horas”, señalaron, por lo que decidieron iniciar acciones legales. En tanto, Ángel de Brito apoyó la solicitud con un comentario en la publicación: “Me sumo”.