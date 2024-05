La fuerte revelación de Tini Stoessel en diálogo con Gabriel Rolón: “Me empecé a encontrar en lugares oscuros”

Escuchar

Tal y como estaba previsto, el lunes 6 de mayo llegó al streaming Un mechón de pelo, el show que dio Martina ‘Tini’ Stoessel en Club Hurlingham para promocionar su nuevo disco. Pero, los fanáticos, no solo pudieron cantar en casa “Posta” y “Buenos Aires”, sino que también tuvieron la chance de escuchar a su ídola hablar desde su costado más íntimo y privado en un mano a mano que tuvo con el psicólogo Gabriel Rolón. Durante la entrevista, la cantante habló sobre salud mental y se sinceró sobre el momento más difícil que le tocó atravesar.

Finalmente, y tras un par de reprogramaciones por cuestiones climáticas, Stoessel cumplió con los tres shows que tenía previstos en Hurlingham. Si bien desde un principio se anticipó que la presentación iba a estar disponible en Flow, los fanáticos recibieron otra sorpresa: la cantante grabó una entrevista con el psicólogo Gabriel Rolón, que también estaría disponible en streaming. Esto generó mucha expectativa, puesto que, en su nuevo álbum, la artista se sinceró sobre muchas cosas: desde la presión y las críticas, hasta la internación de su padre Alejandro Stoessel e incluso se refirió al triángulo amoroso que protagonizó con Rodrigo De Paul y Camila Homs.

En el marco de la presentación de su nuevo disco, Tini Stoessel fue entrevistada por Gabriel Rolón (Foto: Diego Cadavid / Ezequiel Muñoz)

El lunes a las 20, finalmente se estrenó la entrevista de Tini y Rolón. Como era de esperarse, rápidamente los fans le dieron play y compartieron en las redes sociales algunos de los fragmentos que más los interpelaron. Al inicio de la charla, la cantante fue consultada sobre el lanzamiento de Un mechón de pelo y todo lo que hay detrás de sus letras. “Creo que este álbum tiene mucho de todas las emociones de lo que sería un duelo. En algún punto por eso también elegimos empezar a contar esta historia y este álbum con ese shock tan grande que fue lo que le pasó a mi papá”, reflexionó Martina. Cabe recordar que la primera canción que se dio a conocer fue “Pa”, donde la cantante recordó el duro momento en el que su padre Alejandro Stoessel estuvo internado luchando por su vida.

“¿Sentiste que lo perdías?”, le preguntó el terapeuta y ella le aseguró que sí, “porque aparte nos lo avisaron, nos dijeron que no había posibilidad de que él siguiese”, aseveró y en la misma línea reflexionó: “Yo creo que situaciones extremas que pueda vivir cualquier persona, alguna transformación hay, ocurre, naturalmente. Toda esa transformación que yo fui teniendo después de lo que le pasó a mi papá... me di cuenta de que lo de mi papá había sido una gota que había rebalsado un vaso muy lleno de agua”.

Tini Stoessel se sinceró sobre el momento más dificil de su vida (Foto: Captura de video / Flow)

“Me empecé a encontrar en lugares oscuros, donde no sabía qué nombre ponerle, no sabía a quién recurrir, no sabía si contarlo o no. Me daba vergüenza”, se sinceró la intérprete de “Ángel”, y Rolón se dispuso a indagar en esto último. “Fue muy rápido, el ‘desalme’ por así decirlo, de sentir morir a mi papá, a tener que estar arriba de un escenario sonriendo, que cuando llegaba a mi casa no entendía qué era lo que me estaba pasando; no sabía lo que era la ansiedad, un ataque de pánico, pero me estaba pasando. Tampoco lo hablaba, y cuando me di cuenta de que en realidad no estaba hablando de esto, también me di cuenta de que no había hablado de un montón de cosas que me habían pasado a lo largo de mi vida y después hubo como muchas gotas que siguieron rebalsando ese vaso, que ese vaso fue mi alma que explotó y me encontré un día en donde yo no podía levantarme de la cama”, se sinceró Tini.

El mano a mano entre Tini Stoessel y Gabriel Rolón dura alrededor de media hora y ya se encuentra disponible en Flow. Adicionalmente, en la plataforma también se le puede dar play a la presentación de Un mechón de pelo, grabada en Club Hurlingham.

