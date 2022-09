Ricardo Montaner le envió una carta documento a la psicóloga que lo cuestionó y la profesional le respondió

escuchar

A principios de este año se produjo en las redes sociales un intercambio de opiniones poco amable entre Ricardo Montaner y la psicóloga Florencia Rodríguez, a raíz de una fotografía antigua en la que el cantante estaba besando en la boca a su hijo Ricky, cuando este era pequeño. En aquel momento, la profesional cuestionó la actitud del músico y le pidió “un límite” y el artista, entre otras cosas, mandó a la mujer a buscar “ayuda psicológica urgente”.

En estos días se supo que el enfrentamiento entre el cantante y la psicóloga continúa más allá de las redes, ya que Montaner le envió a la profesional una carta documento donde la insta a ir a una “mediación por daños”. Ella le contestó a través de un video y catalogó la iniciativa del músico como “una amenaza legal directa contra una psicóloga que casualmente es mujer”.

El episodio que hoy tiene un segundo capítulo comenzó en enero de este año, luego del casamiento de Ricky Montaner con Stefi Roitman. Sucedió que en esa ceremonia, entre las fotos expuestas en un momento para recordar la vida de ambos contrayentes, una de las imágenes que apareció mostraba a Ricky de niño que se daba un beso en la boca con su papá Ricardo.

A partir de eso, Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter la imagen y escribió: “En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”.

Pero el cantante nacido en Valentín Alsina no dejó pasar el comentario, y poco más tarde respondió a la profesional. “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”.

Entonces, la psicóloga replicó: “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.

La carta documento de Ricardo Montaner y la respuesta de la psicóloga

Más allá de la polémica generada por este cruce en las redes en su momento, con usuarios que apoyaban al cantante y otros daban la diestra a la profesional, la historia tuvo una secuela en estos días.

El viernes pasado, en LAM (América), Estefi Berardi dio la información de que Montaner había enviado a la psicóloga una carta documento en la que le anuncia que va a llevarla a una “mediación por daños”. Con la foto de la carta documento en pantalla, en el programa que conduce Angel de Brito rememoraron lo que había pasado entre la profesional y el cantante, pero no brindaron mayores detalles del contenido de la demanda.

De todas formas, el episodio no concluyó con la carta documento, puesto que Florencia Rodriguez utilizó sus redes sociales para responderle a Montaner, luego de dar a conocer que había recibido el citado documento legal. “Hoy estoy acá para contarles que recibí una demanda por daños y perjuicios por parte del señor Ricardo Montaner”, señaló la psicóloga en un video que subió a sus cuentas de TikTok e Instagram.

Luego, la profesional hizo un breve resumen de lo que había acontecido con el cantante. “En las redes estuvimos hablando de cómo esto de besar a los niños en la boca puede ser una conducta abusiva porque se está rompiendo un límite personal del niño y puede tener graves efectos en su salud mental”, explicó, mientras exhibía detrás de ella la fotografía de Ricardo besando al pequeño Ricky.

Más adelante, Rodríguez se refirió a la respuesta que le dio Montaner, la que la enviaba a “buscar ayuda psicológica” y señaló que eso podría tomarse como un mensaje violento.

La psicóloga habló luego de cómo habían tratado el caso en su momento los portales de noticias. “Se ocuparon de desinformar diciendo que yo había tratado a la familia como una secta, cuando no es un término que yo utilicé para hablar del tema”, señaló y se quejó: “Todavía ningún portal me hizo una nota para ver qué pensaba yo sobre el tema. Solamente se escuchó la versión del señor Montaner, que es el que tiene más poder”. (Nota: en su momento, LA NACION entrevistó a Florencia Rodríguez y su opinión puede leerse en la nota que da cuenta del intercambio que tuvo con Montaner, publicada el 20 de enero de 2022).

Finalmente, la profesional se refirió a la carta documento que había recibido: “Esta demanda significa para mí una amenaza legal directa contra una psicóloga que casualmente es mujer. Él en su tuit me agrede por mi condición de mujer y casualmente me inicia una demanda cuando recibí un montón de críticas terribles de parte de periodistas y de gente que habla sin fundamentos. En cambio, yo di una perspectiva desde la prevención y desde la salud mental”.

“Realmente no sé en qué va a quedar esta demanda -continuó Rodríguez con la carta documento en su mano- lo único que sé es que es un intento más de silenciar a las mujeres y a los profesionales de la salud que trabajamos en pos de prevenir y promocionar cuestiones que tienen que ver con un tema que afecta a gran cantidad de niños y mujeres, que es el abuso, la violencia, la falta de límites”, finalizó.