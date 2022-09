La Voz Argentina: el palito de Ricardo Montaner contra una exparticipante que apuntó contra Mau y Ricky

La final de La Voz Argentina (Telefe) llegó y dejó momentos difíciles de olvidar para sus fanáticos. Uno de ellos fue la grave acusación de la participante Julia Ferrón, que públicamente indicó que Mau y Ricky Montaner la maltrataron tras quedar eliminada del reality. Luego del gran revuelo que causaron sus palabras, su nombre volvió a ser mencionado en el programa, tras un irónico comentario de Ricardo Montaner en clara defensa de sus hijos.

Previo a la instancia de cuartos de final, la integrante del team Montaner, Julia Ferrón, quedó eliminada del reality. Tras esta definición, la mujer habló de diversos “arreglos” para determinar al ganador del certamen y relató una situación incómoda por parte de Mau y Ricky Montaner. Luego de las declaraciones, ninguno de los involucrados realizó un descargo al respecto. Pero fue el domingo, previo a conocer a los dos finalistas, que durante el vivo el cantante de “Tan enamorados” no dudó en lanzar un dardo hacia la exparticipante.

La Voz Argentina: las graves acusaciones de Julia Ferrón tras quedar fuera del programa

El 10 de septiembre los 25 participantes de La Voz Argentina brindaron un show en conjunto en el estadio Movistar Arena, donde cada uno de ellos cantó frente a los fans del ciclo. Las imágenes del especial evento fueron vistas en vivo en el ciclo el día domingo. “Mirá la soltura de Papetti”, comentó Ricardo Montaner sobre uno de los participantes que cantó en el recital. “Mirá las reinas”, agregó Lali Espósito al ver a tres de las chicas arriba del escenario.

En cada momento que se mostraba a un participante, los jurados hacían un comentario halagando las posturas escenográficas. Pero fue Montaner quien no dudó en lanzar un pícaro comentario, sin olvidar las acusaciones que cayeron sobre sus hijos. “Una maravilla y ¿Julia no fue?”, preguntó irónicamente en clara alusión a Ferrón. En ese momento, Marley le respondió que al igual que sus compañeros, estuvo presente. De fondo se escuchó una tímida carcajada.

Ricardo Montaner no dudó en tirarle un dardo a Julia Ferrón

En medio de un incómodo momento, el conductor reiteró la presencia de los 25 participantes que habían prometido ser parte del evento. En ese entonces, Mau Montaner tomó la palabra para indirectamente referir a la exparticipante que lo acusó de operar contra ella: “Lo que se promete no se rompe”. De esta forma, sin hacer referencia directa, la familia dejó en claro que las declaraciones de Ferrón no pasaron desapercibidas para ellos.

El nuevo descargo de Julia Ferrón contra Mau y Ricky Montaner

Este martes, y tras la definición de Yhosva Montoya como ganador del certamen, Julia Ferrón volvió al centro de la escena, al indicar que durante el reality se realizaron “algunos arreglos” para beneficiar o perjudicar a ciertas personas. “Lo que yo viví adentro nadie lo sabe”, aseguró la cantante en diálogo con Intrusos (América) en referencia a los tratos que habría vivido, vinculándolos a la discriminación, sobre todo por el aspecto físico.

Sin embargo, la mujer indicó que no ahondaría en ese tema. “Lo que a mí me interesa es lo que pasó con Mau y Ricky, que me dejaron en claro que ellos me bajaban del programa porque yo había hecho una broma de mal gusto. Y ahí es que me pregunto, ¿Es la votación de la gente o es lo que ellos dicen?”, señaló la joven. Según las palabras de la exparticipante, la molestia del dúo habría surgido cuando durante una devolución de su performance ella les indicó a los hermanos que no le dijeran nada ya que tienen formas distintas de hablar al resto del jurado, si bien aclaró que era una broma, a ellos no les cayó bien.

Julia sobre Mau y Ricky: la exparticipante volvió al ataque

Fue en ese entonces que habría nacido el conflicto interno por el que ella menciona que quedó fuera del certamen; también, siempre según ella, Mau le habría dicho tras su eliminación que ese era el motivo de fondo.