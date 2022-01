Ricardo Montaner cruzó a la psicóloga que lo cuestionó por besar a su hijo en la boca: “Buscá ayuda urgente”

Ricardo Montaner mantuvo una fuerte discusión con una psicóloga a través de sus redes sociales, quien abrió el debate acerca del vínculo que tiene el cantante con su familia, especialmente con sus hijos Ricky, Mau y Evaluna.

Todo surgió a raíz de una publicación que compartió Montaner el pasado 21 de noviembre en su cuenta de Instagram. El cantante subió una serie de fotografías con las que hizo un recorrido por la infancia de su hijo Ricky, a horas de cumplir 31 años. Sin embargo, una de las postales llamó la atención de una terapeuta, que le realizó una particular crítica.

Por medio de sus redes sociales, Florencia Rodríguez analizó una fotografía que muestra a Ricardo dándole un beso a su hijo -cuando tenía la edad de siete años- en uno de los tantos shows que dio. El mensaje que publicó en Twitter estaba acompañado con la captura de la misma y algunas palabras de enojo: “En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”.

El tuit que provocó el enojo de Ricardo Montaner Captura Twitter

El tuit generó cientos de reacciones por parte de los usuarios, pero fue la del propio Ricardo la que más sorprendió a todos, ya que demostró un notable enojo por el debate que se abrió. “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”, expresó.

Ante su respuesta, la especialista arremetió y le contestó: “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.

La discusión que mantuvo la psicóloga con el cantante por medio de la red social Captura Twitter

Entre los mensajes y comentarios que se pueden ver algunas personas defendieron al cantante y otros coincidieron con la terapeuta, y decidieron aportar su punto de vista ante el tema.

“Ejemplo de como NO se debe ejercer la psicología. No tenés su consentimiento, no tenés pedido alguno que avale que tires semejante barbaridad de forma pública, ojalá te hagan una denuncia”, escribió un usuario, enojado por el reclamo hacia Montaner.

Por su parte, Rodríguez respondió a la crítica y le contestó: “Ser psicóloga no me inhabilita a decir lo que pienso. Me permite observar cuestiones que para otros están naturalizadas, y eso ayudó a que muchos aprendan y puedan aplicarlo en su vida. Ese era el objetivo”.

Las reacciones de sus seguidores fueron diversas, desde personas que coincidieron con ella y otros que defendieron al cantante Captura Twitter

Otros tantos usuarios la defendieron, y también aportaron algunas reflexiones. “No estoy de acuerdo con un beso entre un niño y su madre, sea Montaner o el de la esquina”, “Los besos en la boca entre un adulto y un niño no son normales y no está bien”.

Tras la polémica y para esclarecer los hechos, la psicóloga -matrícula N° 47.400- dialogó con LA NACION y explicó el momento en el que comenzó todo. “Empezó como una propuesta en Instagram de observar una foto familiar e inferir cuestiones que tenían que ver con la dinámica de los integrantes”, arrancó.

Y agregó: “Mis seguidores empatizaron mucho con el tema y empezaron a enviarme fotos, videos, y posteos por mensaje privado. Entre ellas, la foto de Montaner besando a un niño de 7 años”.

La psicóloga mostró algunas de las opiniones que le llegaron a través de su cuenta de Instagram Captura Instag

Por otro lado, detalló que el debate que se generó con sus seguidores fue sobre si la imagen mostraba o no una conducta abusiva, por lo que decidió compartir las experiencias en las redes sociales.

“Esa misma foto subí a Twitter y cuatro días después llegó la respuesta de él, además del bloqueo de redes sociales”, respondió respecto al ida y vuelta que mantuvo con el compositor.

Asimismo, dio su punto de vista acerca de la reacción de Montaner, quien le dijo que busque ayuda psicológica. “Pienso que es un tema que puede generar controversias, porque besar a un niño en la boca para muchos padres está naturalizado, pero puede tener graves efectos en la salud mental de un niño por más que no se haga con la intención de sexualizarlo”.

Hacia el final, concluyó: “Él se sintió atacado y respondió de esa manera. Hubiera sigo un gran ejemplo, por la exposición pública que tiene, que reconozca que eso no se debe hacer a un niño. Se les puede dar afecto de manera sana, y sin invadir su espacio íntimo”.

Las respuestas en el tuit siguen acumulándose, generando así un debate con distintos puntos de vista entre otros padres, por el cual algunos están de acuerdo con el mensaje que compartió la psicóloga y otros coinciden con la postura del artista venezolano.