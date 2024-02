escuchar

Este miércoles, Rocío Marengo estalló de furia contra las personas que la “hostigan” por no ser mamá, a la vez que apuntó hacia Karina Mazzocco por sus presuntos dichos sobre la incapacidad de ser madre. En medio de la celebración por el compromiso que confirmó con Eduardo Fort, la mediática se refirió a uno de sus mayores deseos, el sueño de tener un bebé.

En diálogo con LAM (América TV), Marengo desmintió que su relación con Fort sea desequilibrada, a la vez que auguró un futuro juntos e insistió que en ambos desean agrandar la familia. Sin embargo, como es de público conocimiento, la blonda atravesó diferentes tratamientos para quedar embarazada y de momento, no lo logró.

“Simplemente, no puedo ser madre”, reconoció Rocío. “Lo buscamos, pero, ¿sabés qué feo es tener que aclarar esto? Basta de decir que no quedé embarazada porque él no quiere. Eduardo lo busca como cualquier pareja, todos los días. No hace falta entrar en detalles”, comentó furiosa.

Rocío Marengo y Eduardo Fort confirmaron su compromiso de boda (Fuente: Instagram/@marengorocio)

Y agregó: “No quedo embarazada. Ya hice tratamientos. Felipe [Fort] quiere ser el padrino… No me voy a presionar, pero me veo en la obligación de aclarar esto adelante de mi pareja porque me veo hostigada muchas veces sin tener que entrar en estos detalles”. Tras ello, descargó contra la presentadora de A la Tarde (América TV): “Conductoras como Karina Mazzocco hablando de por qué no soy madre. ¿Cómo se va a meter? ¿Se va a meter en mis óvulos y después llamás para pedir pauta? Es muy injusto”.

Hacia el cierre del tema, remarcó: “Lo digo porque también veo en redes sociales cuántas personas no tienen hijos… Esta es la familia que tengo hoy por hoy, le guste a quien le guste (...) No hay que tener hijos para realizarse como mujer”.

Eduardo Fort se sinceró sobre su relación con Rocío Marengo

Luego de los rumores que surgieron acerca del supuesto mal vínculo entre Eduardo Fort y Rocío Marengo, y de las idas y vueltas, el empresario rompió el silencio y también, frente a las cámaras de LAM aclaró su situación. “Voy a explicar algo que ya me tiene cansado. Arrancamos a salir estando yo separado, no divorciado. Primero te separás, después te divorciás y después hacés la división de bienes. Ese es el orden y lo hice bien”, comenzó.

“¿Y por qué no hablar? Porque todavía no estaba hecha la división de bienes y tampoco con los hijos, uno no quiere andar jugando, en que presento a una o presento a otra. Todo fue fácil y muy tranquilo”, sostuvo Eduardo.

En ese instante, Marengo interrumpió: “Al principio no blanqueamos la relación públicamente porque no había necesidad. Yo tenía mi trabajo en los medios. Su empresa auspicia muchos de los programas donde yo trabajaba y no quería decir que estaba de novia con él porque después te piden chocolates y pauta. Y yo no iba a mezclar las cosas con él”. Antes de concluir, la actriz contó: “Realmente fue muy sincero de entrada, nuestro amor, nuestra relación. Y bueno, como cualquier pareja, hemos tenido altos y bajos. Y después de 10 años digo re orgullosa que nos elegimos y nunca se cortó el vínculo”.