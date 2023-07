La hermana de Rocío Marengo rompió el silencio, tras el ADN positivo con el padre de la famosa: “Me sentí con destrato”

escuchar

Este miércoles se confirmó que Rocío Marengo tendría una hermana mayor tras el ADN positivo con el padre de la famosa. Mediante una serie de cruces externos a los medios y un intenso proceso para conocer su identidad, Patricia Banegas rompió el silencio y reveló cuál fue la reacción de la actriz ante la noticia. Además, hizo hincapié en que no la busca por la fama, sino que la ve como a una par.

La hermana mayor de Rocío Marengo rompió el silencio tras el ADN positivo de parte de su padre

En diálogo con A la tarde (América), la mujer contó su versión de la historia y el calvario que atravesó para alcanzar los análisis que demuestran su vínculo sanguíneo con Marengo, los cuales resultaron concluidos el pasado lunes 10 de mayo. Según detalló la periodista Cora de Barbieri, Alejandro, el padre de Rocío, mantuvo una relación con la madre de Patricia, María del Carmen, mucho antes del romance definitivo con la madre de la famosa.

“Después de haber pasado tantos años de tristeza por haber sido denigrada por quienes son mis hermanos, tanto Rocío como Sol y Agustín”, comenzó el relato Banegas. “Fui reconocida socialmente por mi padre, por mis primos y por parte de la familia Marengo. No lo conseguí por parte de mis hermanos”, añadió.

En tanto, Patricia contó que su madre murió a los 15 años y que fue criada por sus abuelos. A partir de ese instante, aseguró que “siempre se supo” que Alejandro era su padre y que la “iba a visitar”. Además, insistió: “Hoy le puedo decir mi padre porque realmente tengo el ADN positivo. Rocío por ahí dice: ‘nunca supe’. Sí, ellos lo supieron siempre”.

La hermana de Rocío Marengo aseguró que recibió "destrato" por una parte de su familia (Fuente: Captura de Video/América TV)

En tanto, Patricia reveló que durante la primera audiencia en el año 2015, en la cual se reunió con su padre para ser reconocida como tal, interpretó que fue el punto inicial en el que Alejandro le contó a Rocío y al resto de sus hermanos que ella quería un análisis de ADN para certificar el lazo. “Quería mi identidad”, aseveró.

El primer día que mantuvo contacto con la actriz, Banegas recordó que a Marengo “lo único que le interesaba era saber si llevaba el apellido”. “Lo importante era que era su hermana”, sentenció. “Yo tengo sentimientos, no la miro a Rocío como una famosa, la veo como mi hermana”, insistió Patricia, quien actualmente mantiene trato con Juan Alejo, otro medio hermano de la actriz y que tampoco fue bien recibido por el clan familiar.

No obstante, Patricia dio a entender que Rocío tenía conocimiento de su identidad, pero que su padre nunca tuvo interés en reunirlas. Ante ello, agregó: “Así como en algún momento me sentí con un destrato como lo hicieron conmigo, lo hicieron con Juan Alejo. Después del fallecimiento de mi padre, se olvidaron de ir hasta el cementerio. Cuando fui a hacer la exhumación del cadáver para tomar muestras de ADN, el señor que trabajaba ahí me contó que nunca fue nadie desde que lo dejaron. Ellos no tuvieron ningún sentimiento hacia su papá”.

Antes de finalizar con su historia, la media hermana de Marengo recalcó cuál es su interés principal: “Acá yo vengo a buscar mi identidad como la busqué siempre. No busco un acercamiento a Rocío porque es famosa”. En cuanto a la actriz, si bien la producción del programa intentó contactarla, ella decidió no presentar su propia versión de los hechos ni expresar sus sentimientos ante la noticia.

LA NACION