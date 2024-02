escuchar

Hace unas semanas se había oficializado la intervención de Radio y TV Argentina, el organismo que incluye a la señal estatal así como a Radio Nacional, Télam y Radiodifusión Argentina al Exterior, a cargo de los abogados Diego Chaher y Diego Sebastián Marías. En los últimos días se anunció la llegada del productor Juan Parodi como nuevo director del canal estatal, en reemplazo de Claudio Martínez, quien había renunciado el 10 de diciembre pasado.

A partir de la llegada de Parodi se concretó la incorporación de Leonardo “Len” Cole como Gerente Artístico, del periodista Fabián Gijón como gerente de Noticias (área acéfala por la renuncia del gerente y el subgerente de Noticias). Antes de asumir este cargo, Gijón fue productor de LN+ y CNN Radio Argentina, y anteriormente productor general. Por último, también se anunció de manera interna que Rafael Dibello es el nuevo Gerente de Producción. Dibello también fue parte de la productora Jotax y fue productor de ciclos de América TV como Animales Sueltos, El Show del Fútbol, Desayuno con Pamela David y Pamela a la Tarde

Lizy Tagliani debutó en las mañanas de POP Radio

Como había adelantado LA NACION en esta sección, en este 2024 Lizy Tagliani se iba a ser cargo de la primera mañana de la FM POP Radio 101.5 ante la no continuidad de Roberto Pettinato.

Esta semana la animadora debutó con Arriba bebe (de 6 a 9) junto a un numeroso staff integrado po Lola Cordero en espectáculos, Federico Rodas en deportes, Alejandra Maglietti en redes, Paula Marussich con la información de actualidad, Peto Colombo en innovación y gaming, Damián Muñoz en locución y Julio César Lynch en humor.

Además esta semana también debutó en la FM del Grupo Indalo Diego Della Sala de 19 a 21, que junto a Eddie Babenco y Noel Padrón hacen Siguiendo la Luna.

Fanny Mandelbaum suma una nueva temporada de “Sin Miedo” en Conexión Abierta

La reconocida periodista Fanny Mandelbaum vuelve a la radio streaming Conexión Abierta con la undécima temporada de su programa Sin Miedo. A sus 86 años, Mandelbaum demuestra una vez más su indomable espíritu y su incansable dedicación al periodismo, marcando el comienzo de una nueva etapa de conversaciones desafiantes e informativas.

Desde su debut en los medios, Fanny Mandelbaum ha sido una figura destacada en el panorama periodístico argentino. Su trayectoria, marcada por la integridad y el compromiso con la verdad, la ha convertido en un referente en la industria.

En esta nueva temporada de Sin Miedo, Mandelbaum promete llevar a los oyentes a un viaje informativo único: “No hay nada nuevo bajo el sol y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen, no cambié. Y, ahora, ya es tarde para cambiar. Digo lo que pienso, hago lo que siento y voy a compartir con ustedes, la gente que admiro, las frases que emocionan y todo aquello que toque mi corazón”.

El ciclo se emite los jueves, de 16 a 18 h, por radio Conexión Abierta y está acompañado en la producción periodística por la agencia Pont Comunicación.