Rock & Pop desembarcó en la pantalla de la ex-señal BravoTV

La histórica Rock & Pop dio un paso clave en su estrategia multiplataforma: la emisora del grupo Alpha Media desembarcó en la ex señal Bravo TV y comenzó a retransmitir su programación las 24 horas en vivo.

Tras superar una serie de pruebas técnicas, desde este mes de agosto los ciclos de la FM 95.9 -que habitualmente también se emiten por YouTube- pueden seguirse a través de la pantalla en los canales 27.1 de TDA, 25 de Flow, 18 de Telecentro y 126 de DirecTV.

Recordemos que entre las figuras que son parte de la emisora figuran Beto Casella, Martín Ciccioli, Eduardo de la Puente, Gonzalito Rodríguez, Fernando Alonso, Bobby Flores, Carolina Odena y Guillermo Noailles, entre otros, durante la semana; y Marcelo “Pato” Mingochea, Walter Domínguez y Alexis Puig, entre otros, durante el fin de semana.

Esta novedad responde a la nueva estrategia impulsada por Alpha Media, tras su desembarco como accionista de la señal audiovisual de la Editorial Perfil (desde enero de este año posee el 50% de la ex-Bravo). De esta manera, se busca potenciar la sinergia entre ambos medios y consolidar la tendencia de transmisiones multiplataforma, emulando esquemas como los de Urbana Play (en KZO) o FM Now 97.9 (en Mix TV).

Grupo Perfil lanzó su nueva señal de noticias +Perfil

Esta semana se puso oficialmente en marcha +Perfil, la nueva señal de noticias del Grupo Perfil, disponible en la grilla de los principales cableoperadores del país, incluyendo TDA (Canal 25.6), Telecentro (Canal 21), DIRECTV (Canal 1722) y su reciente incorporación a la guía de Flow en el canal 571.

El nuevo canal ocupa el espacio donde previamente transmitía Canal E. Con esta reestructuración, la señal económica, de negocios y política pasa a operar en un ecosistema 100 % digital, transmitiendo sus contenidos de manera exclusiva a través de su sitio web oficial y su canal de YouTube.

Tal como había anticipado esta sección, la programación de +Perfil a cargo de Néstor Sclauzero cuenta con un destacado equipo de conductores y periodistas. Durante las mañanas, los segmentos están a cargo de Marcelo Longobardi (de 8 a 10) y Jorge Fontevecchia (de 10 a 13). Al mediodía y por la tarde, entre las 13 y las 21, se emiten diferentes espacios informativos bajo la tira llamada Rondas, integrada por Natalia Volosin, Jorge Elías, Fernando Meaños, Osvaldo Quiroga y Alejandra Gallo. Por las noches, de 21 a 23, se transmite el ciclo QR, encabezado por Pablo Caruso.

Marcelo Longobardi Captura Cenital

Pamela David desembarca en el streaming de la mano de Blender

El streaming Blender (@estoesblender) avanza firme en la reestructuración de su programación. El canal de Cale Group renueva su grilla a través de una estrategia integral que combina ciclos horizontales, producciones on demand y contenidos verticales optimizados para redes sociales.

En este contexto de transformación, se confirmó la llegada de Pamela David con un nuevo ciclo de entrevistas íntimas. La conductora de América TV liderará un espacio centrado en historias de vida, superación personal, procesos de transformación y segundas oportunidades, donde recorrerá la trayectoria tanto de figuras públicas como de personajes no tan conocidos.

Por otro lado, a raíz del éxito que tuvo su cobertura del Mundial, Marta Fort se suma formalmente con un programa semanal propio. La propuesta apostará a una combinación de humor, actualidad, juegos y la espontaneidad que la caracteriza, sumando invitados, charlas profundas y confidencias en un clima relajado e íntimo.