Romina Richi recordó el divertido momento que protagonizó en una despedida de soltero

Romina Richi no es ajena a interpretar roles desafiantes. Comenzó a actuar a muy temprana edad y, desde ahí, no paró de saltar de escenario en escenario. Sabe desenvolverse cómodamente frente a una audiencia en vivo como rodeada de decenas de cámaras. Y, a pesar de haber participado en algunas de las novelas argentinas más legendarias como Verano del ´98 (Telefe) y Herederos de una venganza (eltrece), sigue recordando uno de los roles más insólitos que hizo en toda su carrera.

Romina Richi en Los Mammones (América) captura de vide

Vestida de pies a cabeza con un conjunto color verde esmeralda y el pelo de rulos completamente batido como si una brisa lo moviera constantemente, la actriz entró desfilando en el estudio de América lista pare enfrentarse a las implacables preguntas de Jey Mammon. Una vez sentada en el sillón cara a cara con su entrevistador, inició el programa con una de sus anécdotas más alocadas.

Cuando dos personas van a casarse, es tradición que los amigos cercanos organicen un festejo para despedir la soltería y, habitualmente, este tipo de festejo incluye alguna broma pesada a los futuros novios. En este punto entra Richi a cumplir un rol fundamental quien, cabe destacar, aún no se había convertido en la celebridad que es hoy en día y, por ende, no era fácilmente reconocible.

Juntando todos estos puntos, se crea el contexto perfecto para la gran historia. La actriz fue convocada para interpretar a la supuesta amante de quien se convertiría en esposo. Sin salirse del personaje ni un segundo, pasó gran parte del evento sentada cerca de la pareja, participando de los juegos y las conversaciones como una más. Cuando llegó el momento, decidió dejarlo todo en el improvisado escenario.

Romina Richi reveló cual fue su trabajo más extraño

“En un momento me senté al lado y empecé a decirle: ‘¿Te olvidaste, no? Te olvidaste todo lo que me prometiste, ¿no? ¿Te olvidaste cuando me dijiste en el boliche que te querías casar conmigo, que era la mujer de tu vida’?”, relató, recreando su diálogo al pie de la letra, tras aclarar que contaba con detalles precisos para darle veracidad a su papel.

El clímax de la escena llegó cuando, furiosa, Romina se retiró del salón y tras contar hasta cinco, regresó corriendo. Abrió la puerta de golpe, entró y lo más fuerte que pudo exclamó: “¡Sos un hijo de pu**!”. La audiencia quedó tan sorprendida que, según expresó medio en broma, temieron que sacara un arma. Todo terminó pacíficamente cuando, luego de tranquilizar a los presentes, le revelaron a la novia que todo había sido una broma.

Romina Richi pasó por Los Mammones

Siguiendo la temática de bodas fuera de lo común, Jey Mammon detalló la vez que lo contrataron para interpretar a un cura. La pareja que lo contactó no podía casarse ya que eran divorciados y, como una de las abuelas deseaba verlos caminando hacia el altar, armaron una pantomima en la que fingieron que se unían por Iglesia con la ayuda del actor. “A mi me pagaron y me fui”, expresó el conductor, dando fin a su historia.