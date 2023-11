escuchar

Este martes a la noche se vivió un incómodo momento en el estudio del Bailando 2023 (América TV). Con motivo de una exhibición de una salsa de a tres, Yanina Latorre y Romina Uhrig planificaron ensayar la coreografía, junto al bailarín Iñaki Iparraguirre. Pero ocurrió un contratiempo y ambas protagonizaron un intercambio de palabras que culminó en una discusión. Recientemente, la ex Gran Hermano dio su versión de los hechos en Intrusos y estalló de furia: “Siempre soy la mala”.

Yanina Latorre renunció como participante en el Bailando 2023, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli, luego del fuerte cruce que protagonizó con Romina Uhrig. La panelista recalcó que se trató de una “decisión definitiva” y que no tendría vuelta atrás, luego de que la exdiputada se ausentara en un ensayo que planificaron juntas, según relató.

“Yo vivo en Pilar y Romina pidió que fuera a las 9.30 de la mañana. A mí me mataba. Si ella le avisa a la coach que va a llegar a las 11, ¿por qué no lo avisa en el grupo?”, señaló. Y agregó: “Yo no estoy obligada a ensayar cuando vos no venís, porque este es tu equipo”.

Este miércoles, Romina Uhrig dialogó en vivo con Intrusos del Espectáculo (América TV) para conceder su versión de lo sucedido, pero la conversación desencadenó en un tenso momento. “Yo no la dejé plantada a Yanina. La coreo se hizo igual”, sentenció la exdiputada, en una entrevista con Flor de la V, Pampito Perelló, Guido Záffora y Karina Iavícoli.

Al instante, Pampito dio su opinión: “Es una cuestión de educación. Si vos la convocaste para que baile con vos, sos la anfitriona”. Pero la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) mostró su enojo ante sus palabras. “No es mi responsabilidad. Es la coach la que tiene que avisar”, señaló. Y disparó contra el panelista: “Igual, siempre voy a recibir de vos cosas malas y vas a tirar la peor”.

El fuerte descargo de Romina Uhrig en vivo

A pesar de algunos inconvenientes con la conexión, Romina Uhrig continuó con su versión del cruce con Yanina Latorre. “Yo nunca me enteré de que ella no podía en ese horario y hubo quilombo con ese tema”, aseveró.

“Yanina habló también del tema del lugar, que te convenía más a vos en lugar de a ella, que era la invitada”, apuntó Flor de la V. Al instante, la exdiputada salió al cruce: “Me quieren dejar a mí como la irresponsable y la irrespetuosa y no lo soy. Yo siempre llego a horario y, a veces, ella llega tarde y nadie le dice nada. Ella pudo ensayar y no se iba a perder una coreo porque yo no fuera”.

Romina Uhrig vivió un tenso momento en Intrusos Captura

Y añadió: “Me confié en que mi coach dijo: ‘Se baila igual’. Ella tiene que ser también responsable y me parece muchísimo que renuncie, porque nadie le faltó al respeto”. En tanto, los panelistas de Intrusos argumentaron que quizá se requería un mensaje de su parte hacia la panelista.

Finalmente, cerró: “Les voy a dar la razón a todos. ¿Cómo no se va a entender mi enojo? Si siempre me quieren dejar como la mala madre y la irresponsable. Ya me cansé de eso. Hice al pedo esta nota, porque siempre me bardean”.